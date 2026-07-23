Preguntas Frecuentes

¿Tiene algún costo crear una cuenta en El Día?

Ninguno. Crear una cuenta es totalmente gratis y te permite comentar los contenidos que a diario se publican en nuestro sitio.

¿Cómo hago para ver una categoría en particular?

Clickeando en el botón de tres rayas horizontales, situado en la parte superior derecha de la pantalla, se desplegará la barra de menús. Allí podrás ver todas las categorías y secciones especiales del sitio.

¿Cómo hago para comentar los contenidos?

Los comentarios son exclusivos para quienes están registrados con un correo y una contraseña. Te dejamos el link para que puedas crear una cuenta https://eldiaonline.com/registro

Antes tenía un usuario. Ahora, ¿se mantiene?

El 21 de junio de 2021 volvimos a 0 nuestra base de datos, por lo que si tenías un usuario creado antes de esa fecha, debés volver a crear uno.

¿Qué son las membresías?

Ser un usuario de El Día tiene muchos beneficios. Todos los planes incluyen distintas funcionalidades que te permitirán una mejor experiencia al estar navegando por nuestro sitio web, las cuales incluyen menos publicidad, beneficios en comercios de Gualeguaychú y la zona con Club El Día, acceso a sorteos mensuales, etc.

¿Cuáles son las membresías o los planes disponibles?

Se puede ver qué incluye cada uno y sus respectivos precios en https://eldiaonline.com/planes

¿Cómo me suscribo?

Para suscribirte, simplemente seleccioná el plan deseado clickeando en el botón “Suscribirme” de la página con todos los planes. En caso de ya estar registrado en el sitio, automáticamente se abrirá una pantalla donde deberás ingresar los datos para abonar la membresía a través de Mercado Pago.

¿Cómo me doy de baja?

Podés hacerlo desde tu perfil clickeando en “Dar de baja” o comunicándote al (+54) 03446 442922 / 440900, indicando tu Nombre, Apellido, DNI y correo electrónico con el cual te registraste.

¿Hay alguna penalidad si me doy de baja?

Ninguna. Podés darte de baja cuando quieras, sin inconveniente alguno. Pero debés tener en cuenta que no se realizan devoluciones de los pagos realizados con anterioridad.

¿Cómo cambio mi plan por uno mejor?

Podés ampliar tu plan en cualquier momento. Desde tu perfil, seleccioná “Ampliar el plan” y elegí el plan que más se adapta a tus necesidades.

¿Los pagos son mensuales?

Los de los planes mensuales, si. Todos los meses se te debitará dicho importe del medio de pago que hayas elegido. En el caso de los planes anuales, el débito automático se realiza de manera anual.

¿Es seguro el pago?

Si, absolutamente. El pago es procesado por Mercado Pago, compañía líder en latinoamérica de cobro electrónico, con los más altos estándares de seguridad.

¿Qué es la edición impresa en PDF Diario El Día de Gualeguaychú?

Es la misma edición que el papel, pero en un formato digital para poder acceder desde tu computadora, tablet o celular. Podés acceder a eldiaonline.com/edicion-impresa

¿Qué es Club El Día?

Diario El Día de Gualeguaychú en alianza con Plan A, lanza su club de beneficios para todos sus suscriptores. Al contratar cualquiera de los cuatro planes disponibles, especialmente pensados para vos, accedés a innumerables beneficios y descuentos en los mejores comercios de distintos rubros de la ciudad. Adquirí hoy la tarjeta con más beneficios de toda la ciudad y disfrutá de esta nueva experiencia. club.eldiaonline.com

¿Cómo hago para obtener la credencial?

La tarjeta está incluida en cualquiera de los planes que incluyen el Club (ver todos los planes activos acá: https://eldiaonline.com/planes).

Extravié la tarjeta. ¿Cómo la repongo?

Con el avance de la tecnología, no estamos entregando más tarjetas físicas. En su reemplazo podés acceder a la tarjeta digital, la cual tiene la misma validez.

¿Dónde puedo ver mi credencial digital?

Podés consultar tu credencial digital, la cual tiene la misma validez que la física, en https://eldiaonline.com/club/tarjeta-digital

Fui a un comercio, pero no me hicieron el descuento. ¿Qué hago?

En caso de que por cualquier motivo no se te realice el descuento reflejado en el sitio club.eleco.com.ar, te pedimos que completes el formulario de la siguiente página web: https://eldiaonline.com/club/reportar-problema