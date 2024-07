Los premios Primetime Emmy destacan lo mejor de la televisión estadounidense y el domingo 15 de septiembre irán por su edición número 76. La lista de las producciones más nominadas es muy esperada para los amantes del mundo audiovisual porque funciona como guía para ver series que no fallan.



Entre las más nominadas, se destacaron este año Shōgun con 25 nominaciones; The Bear, con 23 y Only Murder in the Building,con 21. Al podio le siguen True Detective: Night Country, que encabeza además la sección de miniseries, con 19 nominaciones; y The Crown, con 18.



Shōgun



Shōgun es un drama histórico basado en una novela de James Clavell de 1975 y aunque la producción es estadounidense, casi todos sus actores son japoneses y la mayoría de los diálogos son en japonés. Se estrenó en febrero de 2024 en Disney+ y recibió grandes elogios de la crítica. La historia es la de John Blackthorne, un marinero británico que es capturado junto a su tripulación después de quedar varados en una playa de Japón. Está disponible en Disney+, y tiene una temporada de diez capítulos.



The Bear



The Bear está nominada en esta edición de los Premios EMMY por su segunda temporada, después de haber sido una de las series más destacadas también en la edición pasada. Ahora va por su tercera temporada (estrenada el 17 de julio) y continúa recibiendo buenas críticas y premios internacionales. Es protagonizada por uno de los actores del momento, Jeremy Allen White, y tiene cuatro Premios Globo. Las tres temporadas están disponibles en Disney+. La primera tiene 8 episodios, y la segunda y la tercera, 10.



Only Murders in the Building



La serie de comedia que protagonizan Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez está nominada por su tercera temporada. Retrata la historia de tres desconocidos que son fanáticos de los crímenes y misterios y terminan envueltos en ellos. En esta edición tuvo participaciones de otros grandes actores como Meryl Streep, Paul Rudd, Jesse Williams y Ashley Park. En agosto se estrenará la cuarta temporada. Está disponible en Disney+ y cada temporada tiene 10 episodios.



True Detective: Tierra Nocturna



La cuarta temporada de True Detective fue un gran regreso este año en la industria, ya que la primera había salido en 2014, la segunda en 2015 y la tercera en 2019. Toda la serie es de género policial y esta edición estuvo ambientada en una ciudad ficticia de Alaska. La historia gira alrededor de ocho hombres que desaparecen en una estación de investigación científica. Está disponible en Max. Las primeras tres temporadas tienen ocho episodios y la cuarta, seis.



The Crown



La sexta y última temporada de la serie que retrata la historia de la corona británica se estrenó a finales de 2023. Los eventos en los que está basada sucedieron entre el año 1997 y 2005, como la muerte de Lady Di, la princesa Margarita y la reina Isabel l; los inicios de la relación del príncipe Guillermo con Kate Middleton; y la boda del príncipe Carlos con Camila. Está disponible en Netflix y cada una de las seis temporadas tiene 10 capítulos.