Después de una demora debido a la huelga de actores y escritores que se llevó a cabo durante varios meses el año anterior, este lunes 15 de enero se celebró la gala de los Premios Emmys. El Peacock Theatre de Los Ángeles recibió a todas las figuras nominadas en la edición número 75 de la premiación organizada por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión.

El elegido para llevar adelante la ceremonia fue el actor y comediante Anthony Anderson. Desde Succession hasta The Bear, pasando por The Last of Us y recordando el éxito de Merlina, lo mejor y más emocionante de las series emitidas por televisión o en plataformas streaming se reunió para competir por este gran reconocimiento. A continuación, todos los ganadores de la velada:

Mejor actriz de reparto en comedia: Ayo Edebiri, por The Bear

Mejor actriz protagonista de comedia: Quinta Brunson, por Colegio Abbott

Mejor actriz de reparto en drama: Jennifer Coolidge, por The White Lotus

Mejor actor de reparto en drama: Matthew Macfadyen, por Succession

Mejor actor de reparto en comedia: Ebon Moss-Bachrach, por The Bear

Mejor actor protagónico en comedia: Jeremy Allen White, por The Bear

Mejor actriz de reparto en miniserie: Niecy Nash-Betts, por Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Mejor programa de reality o competencia: RuPaul’s Drag Race

Mejor guion de serie de variedades: Last Week Tonight with Jon Oliver

Mejor Talk Show: The Daily Show with Trevor Noah

Mejor actor de reparto en miniserie: Paul Walter Hauser, por Encerrado con el diablo

Mejor guion de drama: Jesse Armstrong, por Succession

Mejor guion para una miniserie, película limitada o de antología: Lee Sung Jin, por Bronca

Mejor dirección de drama: Mark Mylod, por Succession

Mejor programa especial de variedades en vivo: Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium

Mejor actor principal en miniserie o película: Steven Yeun, por Bronca

Mejor actriz principal en miniserie o película: Ali Wong, por Bronca

Mejor miniserie: Bronca

Mejor actor principal en drama: Kieran Culkin, por Succession

Mejor actriz principal en drama: Sarah Snook, por Succession

Mejor comedia: The Bear

Mejor drama: Succession