En cuatro horas de ceremonia, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), entregó el último lunes los Premios Martín Fierro 2024 a las producciones televisivas del último año. El gran ganador de la noche fue Telefe Noticias, que se llevó los premios a Mejor Noticiero Central y el Martín Fierro de Oro.

En tanto que también hubo homenajes a Adrián Suar y a Cris Morena, y el recuerdo para la rosarina Silvina Luna en el segmento in memoriam.

La celebración se realizó en el Salón Pacífico del Hotel Hilton del barrio porteño de Puerto Madero y contó con la conducción Santiago del Moro. En total, se entregaron más de 40 premios, 36 pertenecían a las categorías generales y cinco homenajes especiales

Entre las novedades, esta edición se concedió el Martín Fierro al Minuto de Oro para la final entre Boca y Fluminense por la Copa Conmebol Libertadores.

Reclamo por más ficción

La entrega de los Martín Fierro, que cada año reúne a periodistas, panelistas y artistas, fue la primera en la presidencia de Javier Milei. Con intermitencias, tanto la situación del país como la ausencia de ficción nacional en la televisión recibieron menciones de distintas personalidades.

Una de ellas fue Lizy Tagliani que, tras recibir cel premio al Mejor Big Show por Got Talent Argentina (Telefé) dijo: "Este premio no es para mí, sino para todos los que hacemos Got Talent. Y también para los que de alguna manera... Yo no sé por dónde vienen ustedes, pero yo, cuando vine para acá, vi a un montón de gente en cada esquina, pidiendo en un semáforo o tratando de hacer un lugar para pasar la noche".

A su turno, Adrián Suar –homenajeado por los 30 años del inicio de Polka Producciones– expresó: "Hoy es la noche de la televisión y la amamos. La TV somos todos, programas chicos, grandes, noticieros, magazines. Está faltando la frutilla de la torta, falta la ficción, faltan los actores. Talento sobra, pero es difícil por los costos".

Por su parte, Federico D'Elía, ganador del premio a Mejor actor protagonista de ficción por su papel en la segunda temporada de Argentina, tierra de amor y venganza (El Trece) indicó que espera que para la edición 2026 de los Martín Fierro haya "más actores".

Luciano Cáceres, ganador del premio a Mejor actor de reparto por su participación en la ficción Buenos Chicos (El Trece) expresó: "Ojalá vuelva la ficción a la TV Argentina y la cultura no es un gasto".

Las y los ganadores

-Telefe Noticias: Martín Fierro de Oro

-Cronista / movilero: Santiago Sposato, por LAM (América)

-Musical: La peña de morfi (Telefe)

-Aviso publicitario: Tomás Schneider

-Panelista: Marcela Tauro: Intrusos y El debate del Bailando (América)

Noticiero diurno: Telenueve al mediodía (El Nueve)

Viajes / turismo: Todos podemos viajar (NET TV)

Actor de reparto: Luciano Cáceres, por Buenos chicos (El Trece)

-Branded content: Proyecto tierras, con Germán Martitegui (Telefe)

-Gastronomía: Qué mañana (El Nueve)

-Infantil / juvenil: Alumnitos (El Nueve)

-Actriz de reparto: Silvia Kutika, por Argentina, tierra de amor y venganza 2 (El Trece)

-Labor periodística masculina, Mauro Szeta por El noticiero de la gente Telefe noticias (Telefe)

-Cultural/educativo: Ambiente y medio, con Mauricio Federovisky (América)

-Reality show: Gran hermano (Telefe)

-Actriz protagonista de ficción: Romina Gaetani, por -Buenos chicos (El Trece)

-Director (ficción): Gustavo Luppi y Alejandro Ibáñez , por Buenos chicos (El Trece)

-Entretenimientos/conocimientos: Ahora caigo, con la conducción de Darío Barassi (El Trece)

-Deportivo: Conmebol Libertadores (Telefe)

-Magazine: Cortá por Lozano, con Verónica Lozano (Telefe)

-Big show: Got talent, con Lizy Tagliani (Telefe)

-Labor en conducción masculina: Santiago del Moro, por Gran hermano (Telefe)

-Humorístico / de actualidad: Bendita (El Nueve)

-Interés general: La noche de Mirtha, con Mirtha Legrand (El Trece)

-Labor humorística: Fátima Florez, por Bailando (América)

-Director (no ficción): Fernando Emiliozzi, por Got talent y MasterChef (Telefe)

-Revelación: Josefina “la china” Ansa, por Escape perfecto (Telefe)

Noticiero central: Telefe noticias (Telefe)

-Periodístico: Opinión pública (El Nueve)

-Entretenimientos/juegos: Escape perfecto (Telefe)

-Autor/guionista: María Marull, por la obra La Pilarcita (TV Pública)

-Labor periodística femenina: Luciana Geuna, por Periodismo para todos (El Trece)

-Actor protagonista de ficción: Federico D´Elia, por Argentina, tierra de amor y venganza 2 (El Trece)

-Labor en conducción femenina: Karina Mazzocco, por A la tarde (América)

-Jurados: Moria Casán, Carolina Ardohain, Ángel de Brito y Marcelo Polino, por Bailando 2023 (América)

-Ficción: Familia de diván (El Nueve)

-Producción integral: Got talent (Telefe)