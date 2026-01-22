ESPECTÁCULOS
Premios Oscar 2026: lista completa de nominados de la gala más prestigiosa del cine
La próxima entrega de los premios tendrá lugar el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Los Ángeles
La 98.ª edición de los Premios Oscar celebrará las mejores películas estrenadas en 2025, en una ceremonia prevista para el 15 de marzo de 2026.
El evento tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, California, y será transmitido en vivo para Estados Unidos por el canal ABC.
La gala contará nuevamente con la conducción del comediante Conan O’Brien, quien asumirá el rol de anfitrión por segundo año consecutivo. Raj Kapoor y Katy Mullan se encargarán de la producción de esta edición.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas confirmó que la entrega incluirá 24 categorías, abarcando desde las interpretaciones más aclamadas hasta los rubros técnicos clave de la industria.
Pecadores encabeza el listado con 16 nominaciones, consolidándose como la gran favorita de la temporada. Por su parte, Una batalla tras otra sumó 13 menciones, entre ellas dos en la terna de Mejor actor de reparto.
Frankenstein, Marty Supremo y Valor sentimental alcanzaron cada una nueve nominaciones, en el caso de esta última incluyendo dos postulaciones en la categoría de Mejor actriz de reparto.
Los nominados a los Oscars 2026
Mejor Actriz de Reparto
- Elle Fanning — Sentimental Value
- Inga Ibsdotter Lileaas — Sentimental Value
- Amy Madigan — Weapons
- Wunmi Mosaku — Sinners
- Teyana Taylor — Sinners
Maquillaje y Peluquería
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners
- The Smashing Machine
- The Ugly Stepsister
Mejor Cortometraje Animado
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan
- The Three Sisters
Mejor Guion Adaptado
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Train Dreams
Mejor Guion Original
- Blue Moon
- It Was Just an Accident
- Marty Supreme
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor Cortometraje
- Butcher’s Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen’s Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor Actor de Reparto
- Benicio del Toro — One Battle after Another
- Jacob Elordi — Frankenstein
- Delroy Lindo — Sinners
- Sean Penn — One Battle after Another
- Stellan Skarsgård — Sentimental Value
Mejor Cast
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sinners
Mejor Vestuario
- Avatar: Fire and Ash
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- Sinners
Mejor Canción Original
- Relentless — Dear Me
- Golden — KPop Demon Hunters
- I Lied to You — Sinners
- Sweet Dreams of Joy — Viva Verdi
- Train Dreams — Train Dreams
Mejor Documental
- The Alabama Solution
- Come See Me in the Good Light
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor Cortometraje Documental
- All the Empty Rooms
- Armed Only with a Camera
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfect in Strangeness
Mejor Película Internacional
- The Secret Agent
- It Was Just an Accident
- Sentimental Value
- Sirat
- The Voice of Hind Rajab
Mejor Película Animada
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor Diseño de Producción
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
Mejor Montaje
- F1
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor Sonido
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another
- Sinners
- Sirat
Mejores Efectos Visuales
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- Jurassic World: Rebirth
- The Lost Bus
- Sinners
Mejor Fotografía
- Frankenstein
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- Sinners
- Train Dreams
Mejor Actor
- Timothée Chalamet — Marty Supreme
- Leonardo DiCaprio — One Battle After Another
- Ethan Hawke — Blue Moon
- Michael B. Jordan — Sinners
- Wagner Moura — The Secret Agent
Mejor Actriz
- Jessie Buckley — Hamnet
- Roser Byrne — If I Had Legs I'd Kick You
- Kate Hudson — Song Sung Blue
- Renate Reinsve — Sentimental Value
- Emma Stone — Bugonia
Mejor Director
- Chloé Zhao — Hamnet
- Josh Safdie — Marty Supreme
- Paul Thomas Anderson — One Battle After Another
- Joachim Trier — Sentimental Value
- Ryan Coogler — Sinners
Mejor Película
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme
- One Battle After Another
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
- Train Dreams
Fuente: Infobae / Noticias Argentinas