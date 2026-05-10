Este sábado, la Riviera Maya se vistió de gala para recibir la 13° edición de los Premios Platino, el evento más importante para el cine y la televisión en español y portugués. La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, México, y fue una noche cargada de emoción, música y reconocimientos a lo mejor de la industria audiovisual.

La conducción de la noche estuvo a cargo de Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo.

El gran homenajeado de la noche fue Guillermo Francella, quien recibió el Premio de Honor de la gala. El importante reconocimiento le fue entregado por Enrique Cerezo, presidente ejecutivo de los Premios Platino, en reconocimiento a su extensa trayectoria y su valioso aporte al audivisual latinoamericano.

Sobre el escenario brillaron artistas de primer nivel: “La nena de Argentina” María Becerra, el colombiano Camilo, el español Manuel Carrasco y el dúo Tony Grox y LUCYCALYS, ganadores del Benidorm Fest 2026. Todos ellos le pusieron ritmo y emoción a una velada que celebró el talento de la región.

Todos los ganadores de los Premios Platino 2026

Cine

Mejor Película Iberoamericana de Ficción

Aún es de noche en Caracas

Belén

Los Domingos

O Agente Secreto [GANADOR]

Sirât

Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción

Homo Argentum

La Cena [GANADOR]

Un Cabo Suelto

Un Poeta

Mejor Película de Animación

Olivia & las Nubes [GANADOR]

Decorado

Kayara

Soy Frankelda

Mejor Película Documental

Apocalipse nos Trópicos [GANADOR]

Bajo las Banderas, el Sol

Flores para Antonio

Tardes de Soledad

Mejor Ópera Prima

La Misteriosa Mirada del Flamenco

Manas

No nos Moverán

Sorda [GANADOR]

Premio al Cine y Educación en Valores

Belén [GANADOR]

La Mujer de la Fila

Manas

Sorda

Mejor Dirección

Alauda Ruiz de Azúa — Los Domingos

Dolores Fonzi — Belén

Kleber Mendonça Filho — O Agente Secreto [GANADOR]

Oliver Laxe — Sirât

Mejor Interpretación Masculina

Alberto San Juan — La Cena

Guillermo Francella — Homo Argentum

Ubeimar Ríos Gómez — Un Poeta

Wagner Moura — O Agente Secreto [GANADOR]

Mejor Interpretación Femenina

Blanca Soroa — Los Domingos [GANADORA]

Dolores Fonzi — Belén

Natalia Reyes — Aún es de noche en Caracas

Patricia López Arnaiz — Los Domingos

Mejor Interpretación Masculina de Reparto

Álvaro Cervantes — Sorda [GANADOR]

Edgar Ramírez — Aún es de noche en Caracas

Juan Minujín — Los Domingos

Rodrigo Santoro — O Último Azul

Mejor Interpretación Femenina de Reparto

Camila Pláate — Belén [GANADORA]

Dira Paes — Manas

Julieta Cardinali — Belén

Nagore Aranburu — Los Domingos

Mejor Guion

Alauda Ruiz de Azúa — Los Domingos

Kleber Mendonça Filho — O Agente Secreto [GANADOR]

Oliver Laxe, Santiago Fillol — Sirât

Simón Mesa Soto — Un Poeta

Mejor Música Original

Alejandro Rivas Cottle, Gonzalo Pardo — El Último Blues del Croata

Aránzazu Calleja — Maspalomas

Matti Bye, Trío Ramberget — Un Poeta

Tomaz Alves Souza, Mateus Alves — O Agente Secreto [GANADOR]

Mejor Dirección de Montaje

Andrés Gil — Los Domingos

Cristóbal Fernández — Sirât

Eduardo Serrano, Matheus Farias — O Agente Secreto [GANADOR]

Ricardo Saraiva — Un Poeta

Mejor Dirección de Arte

Bernardita Baeza — La Misteriosa Mirada del Flamenco

Koldo Vallés — La Cena

Micaela Saiegh — Belén

Thales Junqueira — O Agente Secreto [GANADOR]

Mejor Dirección de Fotografía

Bet Rourich — Los Domingos

Javier Juliá — Belén

Juan Sarmiento Grisales — Un Poeta

Mauro Herce — Sirât [GANADOR]

Mejor Dirección de Sonido

Amanda Villavieja, Laia Casanovas, Yasmina Praderas — Sirât [GANADOR]

Eduardo Cáceres — Cordillera de Fuego

Leandro De Loredo — Belén

Urko Garai, Enrique G. Bermejo, Alejandro Castillo — Sorda

Mejor Diseño de Vestuario

Ana Martínez Fesser — Los Domingos

Helena Sanchís — La Cena [GANADOR]

Lucía Gasconi, Greta Ure — Belén

Rita Azevedo — O Agente Secreto

Mejores Efectos Especiales

Ana Rubio, Paula Gallifa Rubia — Los Tigres

Bruno Fauceglia, Lucas Di Rago, Mariano Segat — Belén

Pep Claret — Sirât [GANADOR]

Raúl Luna, Paula Siqueira — Aún es de noche en Caracas

Mejor Maquillaje y Peluquería

Ainhoa Eskisabel, Jone Gabarain — Los Domingos

Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, Nacho Díaz — El Cautivo [GANADOR]

Martín Macías Trujillo — O Filho de Mil Homens

Nuno Esteves “Blue”, Teresa Dias — As Meninas Exemplares

Televisión

Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica Iberoamericana de Ficción o Documental

El Eternauta [GANADOR]

Anatomía de un Instante

Chespirito: Sin Querer Queriendo

Las Muertas

Mejor Serie de Larga Duración

Beleza Fatal [GANADOR]

La Promesa

Sueños de Libertad

Velvet: El Nuevo Imperio

Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie

Ricardo Darín — El Eternauta [GANADOR]

Álvaro Morte — Anatomía de un Instante

Javier Cámara — Yakarta

Leonardo Sbaraglia — Menem

La actriz Andrea Pietra recibió en nombre de Ricardo Darín el Premio Platino "Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie" por "El Eternauta". (Foto: Captura YouTube Canal 22)

Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie

Paulina Gaitán — Las Muertas [GANADOR]

Candela Peña — Furia

Carla Quílez — Yakarta

Griselda Siciliani — Envidiosa (Temporada 2)

Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie

César Troncoso — El Eternauta [GANADOR]

David Lorente — Anatomía de un Instante

Eduard Fernández — Anatomía de un Instante

Juan Lecanda — Chespirito: Sin Querer Queriendo

Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie

Andrea Pietra — El Eternauta [GANADOR]

Leticia Huijara — Las Muertas

Lorena Vega — Envidiosa (Temporada 2)

Yalitza Aparicio — Cometierra

Mejor Creador/a en Miniserie o Teleserie

Bruno Stagnaro — El Eternauta [GANADOR]

Mariano Varela, Ariel Winograd — Menem

Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez — Anatomía de un Instante

Rodrigo Guerrero — Estado de Fuga: 1986

Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie

Antônio Pinto, Gabriel Ferreira — Ângela Diniz: Assassinada e Condenada

Federico Jusid — El Eternauta [GANADOR]

Julio de la Rosa — Anatomía de un Instante

Manuel J. Gordillo — Estado de Fuga: 1986

Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie

Alejandro Brodershon, Alejandro Parysow — El Eternauta [GANADOR]

Andrés Quaranta — Menem

Jose M. G. Moyano — Anatomía de un Instante

Valeria Valenzuela, María José Cuevas — Juan Gabriel: Debo, Puedo y Quiero

Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie

María Battaglia, Julián Romera — El Eternauta

Natalia Mendiburu — Menem

Pepe Domínguez del Olmo — Anatomía de un Instante [GANADOR]

Salvador Parra — Las Muertas

Mejor Dirección de Fotografía en Miniserie o Teleserie

Alberto Anaya Adalid — Las Muertas

Álex Catalán — Anatomía de un Instante [GANADOR]

Diego Jiménez — Estado de Fuga: 1986

Gastón Girod — El Eternauta

Mejor Dirección de Sonido en Miniserie o Teleserie

Alejandro de Icaza — Mentiras: La Serie

Andrés Silva Díaz, Alejandro Uribe-Holguín — Estado de Fuga: 1986

Daniel de Zayas — Anatomía de un Instante [GANADOR]

Martín Grignaschi — El Eternauta

Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie

Annai Ramos — Nadie nos vio partir

Fernando García — Anatomía de un Instante [GANADOR]

Julián Grijalba — Estado de Fuga: 1986

Patricia Conta — El Eternauta

Pilar González — Menem

Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie

Daniel de la Madrid, Alejandro Valente — Cometierra

Ezequiel Rossi, Pablo Accame, Ignacio Pol — El Eternauta [GANADOR]

Guille Lawlor, Bruno Fauceglia, Ezequiel Hasl — Menem

Ricardo Arvizu — Cada Minuto Cuenta S2

Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie

Alejandra Velarde — Mentiras: La Serie

Dino Balanzino, Ángela Garacija — El Eternauta

Marcos Cáceres, Dolores Giménez — Menem [GANADOR]

Yolanda Piña, Nacho Díaz — Anatomía de un Instante

Fuente: TN