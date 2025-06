La vacunación como política pública sanitaria siempre tuvo un amplio consenso en la sociedad, y aún en la actualidad sigue siendo validada por la mayoría de la población. Sin embargo, no cabe duda que el Covid-19 y el fácil acceso a la información (aunque también influenciada por las fake news constantes de esa época por parte de grupos antivacunas) provocó una mayor desconfianza o reticencia a la hora de ir y poner el brazo.

Las estadísticas del Nodo Epidemiológico del Hospital Centenario y del Ministerio de Salud de Entre ríos dan cuenta de ello: luego de la pandemia, los porcentajes de vacunación acentuaron la lenta disminución que venían teniendo.

La referente del Nodo, Elina Villarruel, explicó a Ahora ElDía: “Bajaron las coberturas, lo veníamos notando, pero durante la postpandemia se incrementó. En ese momento le pedíamos a todos que no salieran de sus casas, que no concurrieran ni a los hospitales y ni a los centros de salud para evitar contagios. Fue entonces cuando muchos vacunatorios redujeron sus horarios o directamente cerraron y muchos dejaron de llevar a sus niños y niñas a vacunar. Eso provocó que quedaran los esquemas atrasados, los cuales hoy cuestan mucho recuperar. De hecho, hay vacunas que ya no se pueden aplicar porque no son acordes a la edad biológica de muchos. Es todo un desafío ver cómo podemos revertir esta situación y de qué manera podemos mejorar las coberturas. Por otro lado, aunque las dosis se aplican, si es para recuperar un esquema no se tienen en cuenta; es decir, no impactan en los números porque para que se sume a una cobertura tiene que ser aplicada en tiempo y forma. Así que, a veces, algunos números figuran en rojo. De todas formas, estamos trabajando y utilizando distintas estrategias para remontarlas”.

Sólo un 41% de los mayores de 65 años está vacunado



Según los registros oficiales del Ministerio de Salud a los que accedió Ahora ElDía, en Gualeguaychú la cobertura de la vacunación antigripal es del 61% en primeras dosis para bebés de 6 a 24 meses (1.015 de 1.637) y del 46% en segundas dosis (755 de 1.015); del 74% en el personal de salud (1.398 de 1.897), del 69% en embarazadas (567 de 818) y del 41% en las personas mayores de 65 años (6.796 de 16.601).

La principal preocupación está puesta en este último grupo etario, ya que casi 10.000 personas aún no se han inoculado y la llegada del invierno se aproxima, que es la temporada alta de la gripe.

Al respecto de los porcentajes esperados y los actuales, Villaruel expresó: “Depende de cada grupo: el personal de salud, por ejemplo, debería estar en 95% al ser vacuna de calendario y obligatoria, pero sólo llega al 74%. Ocurre lo mismo con las embarazadas, que se pueden vacunar en cualquier trimestre. Y en los niños, a medida que van cumpliendo los seis meses, se aplica la primera dosis y la segunda decae que se debe aplicar al mes de la primera, pero muchos se olvidan o no van. Siempre son citados, pero muchas veces no concurren”.

Acerca de los adultos mayores de 65, aseveró: “Llama mucho la atención porque es un grupo que siempre responde: son los que más preguntan”.

Sobre la comparación con los porcentajes de cobertura con respecto al año pasado, Villaruel aseguró que “estamos un poquito mejor, pero aún son datos parciales ya que se sigue vacunando hasta el 31 de diciembre”.

Finalmente, más allá de leve mejora, la referente del Nodo Epidemiológico planteó: “Deberíamos estar con mejores coberturas, sobre todo en los grupos prioritarios, para que cuando empiece la circulación viral del invierno, podamos tener la mayor cantidad de personas cubiertas con la vacuna”.