La malnutrición infantojuvenil atraviesa un momento sin precedentes. De acuerdo con un relevamiento global del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la obesidad desplazó por primera vez al bajo peso como la problemática nutricional más extendida entre menores de edad, alcanzando ya a 188 millones de niños y niñas en el planeta; es decir, a uno de cada diez.

Este fenómeno reconfigura el escenario sanitario actual porque acarrea cuadros clínicos que históricamente pertenecían al universo adulto. El diagnóstico cada vez más temprano de diabetes tipo 2 (DM2) se convirtió en una de las consecuencias más alarmantes de esta realidad.

La DM2 ocurre cuando los niveles de glucosa, conocida comúnmente como azúcar en sangre, alcanzan valores excesivos. Este compuesto constituye la principal fuente de energía del organismo y se obtiene, mayormente, a través de los alimentos que ingerimos a diario. Para que dicho combustible ingrese a las células y sea aprovechado, resulta indispensable la acción de la insulina, una hormona fabricada por el páncreas. Sin embargo, en esta patología el cuerpo no genera la cantidad necesaria de esa sustancia o falla al utilizarla, provocando que el azúcar se acumule en el torrente sanguíneo sin llegar a destino.

Ayer, como cada 14 de noviembre, se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes. En ese marco, los especialistas vuelven a destacar la importancia de los hábitos saludables y advierten sobre el riesgo de naturalizarla.

Celeste Moreno es diabetóloga del Hospital Centenario y aseguró que “el aumento en la cantidad de niños con DM2 es cada vez más frecuente. Las causas son múltiples, como los factores genéticos hereditarios, que se suman a la mala alimentación y al uso excesivo de pantallas, lo que lleva al sedentarismo y a la obesidad”. Y resaltó: “Normalizar esta situación es no darnos cuenta de su gravedad. Tener DM2 desde los 8 años no es lo mismo que a partir de los 40. Esas infancias inician un camino de enfermedades crónicas secundarias a la hiperglucemia más tempranamente, con riesgo de padecer complicaciones cardíacas, renales y oftalmológicas en la juventud”.

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Asimismo, hizo hincapié en que la principal herramienta de prevención es la transmisión de buenos hábitos: “Inculcar a los niños la actividad física diaria y los buenos hábitos de alimentación, en los que debe participar todo el grupo familiar. A esto también hay que sumarle bajar el uso de pantallas como máximo de dos horas por día. Así evitamos la obesidad y consecuentemente la enfermedad”.

Lejos de ser meramente un problema de salud, también es un fenómeno social. Moreno afirmó: “La falta de actividad física que es mal sustituida por el uso de pantallas, el consumo de alimentos ultraprocesados y la falta de tiempo de calidad familiar hacen que esta enfermedad sea una pandemia. Me preocupa la prevalencia en aumento por los malos hábitos transmitidos culturalmente, mediante los cuales nadie tiene en cuenta la importancia y el impacto que genera en las patologías metabólicas crónicas de la infancia que antes no existían”.

Moreno detalló que el tratamiento fundamental se basa en cuatro pilares: “La educación diabetológica, tanto para el niño como para el grupo familiar, que permite conocimiento de la enfermedad, y autocuidado tomando conciencia y generando adherencia al tratamiento; la actividad física diaria, herramienta fundamental para el control de glucemia; la buena alimentación equilibrada con bajo consumo de hidratos de carbono y alimentos ultraprocesados, no solo para los niños sino para todo el grupo familiar; y el uso de fármacos si es necesario, desde hipoglucemiantes orales hasta terapias inyectables insulínicas o incretínicas. Es un trabajo en equipo con el paciente y el grupo familiar, en el cual la adherencia y la prevalencia a los buenos hábitos evitan el uso de fármacos y el riesgo de complicaciones de la enfermedad, siendo en este caso igual al de la población pediátrica sin diabetes”.

Además, subrayó que “si bien la diabetes no es reversible, los pacientes pueden estar sin fármacos y complicaciones durante muchos años. Los buenos hábitos evitan las complicaciones permitiendo una excelente calidad de vida”.

Por su parte, el pediatra Pablo Alfaro aseguró: “Los malos hábitos alimenticios se ven, mayoritariamente, en los estratos más vulnerables de la población, pero que ninguna clase social está exenta de tenerlos, sobre todo en la sociedad tan acelerada en la que vivimos. Los chicos ya no salen a la calle, no juegan, no corren, se quedan más en casa y hay poco espacio para el recreo. Aunque hay una amplia oferta para que hagan deportes, termina ganando el uso y el abuso de las pantallas, sumado a que los adultos cada vez tienen menos tiempo. Eso no solamente repercute en nuestra salud, sino también en la de nuestros hijos”.

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Alfaro coincidió con Moreno en que es imposible analizar el aumento de la obesidad y la diabetes infantil sólo como una cuestión de salud: “Las personas al servicio de la economía es lo que nos está enfermando. El Papa León XIV dijo que tiene que ser lo contrario. El ritmo de vida que llevamos los adultos, donde sostener un hogar es cada vez más difícil, hace que tengamos menos tiempo para cocinar en casa, jugar con nuestros hijos y estemos más propensos a este tipo de enfermedades que son prevenibles con buenos hábitos”.



Pautas clave para la detección temprana y la prevención en el hogar

Frente al crecimiento sostenido de las patologías metabólicas en edades cada vez más bajas, los comités de Nutrición y Endocrinología de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) establecen lineamientos concretos.

• ¿Cuándo hacer estudios preventivos? La SAP recomienda realizar un screening (pesquisa con análisis de glucemia en ayunas) a partir de los 10 años de edad —o al inicio de la pubertad, si ocurre antes— en todos los niños, niñas y adolescentes que presenten sobrepeso u obesidad y sumen al menos un factor de riesgo adicional (como antecedentes familiares directos de diabetes tipo 2, signos de resistencia a la insulina como la acantosis nigricans —manchas oscuras en pliegues del cuello o axilas— o hipertensión arterial).

• Límite a las pantallas: Se desaconseja totalmente la exposición a pantallas en menores de 2 años. Entre los 2 y los 5 años, el máximo sugerido es de una hora diaria de contenido de calidad, mientras que a partir de los 6 se insiste en sostener el tope de dos horas recreativas por día, priorizando siempre el descanso nocturno y la actividad física.

• Movimiento diario: Garantizar al menos 60 minutos diarios de actividad física de intensidad moderada a vigorosa, combinando deportes con el juego activo espontáneo.

• Hábitos saludables en lugar de dietas: El objetivo no es prohibir comidas ni hacer que las infancias hagan dieta, sino ordenar la alimentación de toda la familia: priorizar el agua segura, sumar frutas y verduras todos los días y reducir al mínimo los ultraprocesados y las bebidas dulces.