Si bien se mantiene al frente de la dirección técnica de Boca, la salud de Miguel Ángel Russo sigue siendo un tema delicado en el Xeneize.

Así, ante un evidente cansancio reciente el entrenador decidió someterse a nuevos estudios médicos que revelaron una infección urinaria.

Según trascendió, el DT ya se había sometido a estudios la semana pasada y se había descartado el problema. Sin embargo, a Russo decidió repetir los análisis, en el Instituto Fleni. Allí se decidió que el entrenador permanezca en la clínica para recibir medicación por vía intravenosa por unas horas y luego ser dado de alta.

Hace pocos días, después del triunfo de Boca ante Aldosivi en Mar del Plata, fue Hugo Gottardi, exayudante de Russo, quien advirtió sobre este agotamiento: "Lo veo muy cansado. Ayer lo miraba sentado y viste... Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Es duro. Él viene de una enfermedad y está bien... Para mí, está bien, pero lo veo demacrado. Miguel está luchando en muchos frentes".

Lo cierto es que, más allá de la preocupación normal que puedan tener sus amistades y familiares, el entrenador se encuentra bien y está siendo tratado por esta infección urinaria, a la espera de ser liberado hoy mismo y poder regresar al club. (Fuente: Crónica)