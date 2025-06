En un contexto económico marcado por la incertidumbre, los negocios de ropa han encontrado la forma de nacer, crecer y, en algunos casos, prosperar. Desde locales que surgen en el centro de la ciudad o vecinos que deciden poner un pequeño showroom en el barrio. La ropa -como necesidad básica, como expresión personal y como oportunidad comercial- se consolida como una respuesta ante las dificultades de la economía formal. ¿Qué hay detrás de esta decisión? ¿Es realmente una salida “fácil”?

Ahora ElDía habló con Federico Laderach, secretario del Centro de Defensa Comercial, para saber más sobre la situación de los negocios de ropa en Gualeguaychú. “Hay aperturas de nuevos comercios de ropa, pero se debe en gran medida a un traslado de personas que trabajaban en el sector privado y se quedaron sin empleo. Una de las primeras salidas en la que invierten sus indemnizaciones son en este tipo de emprendimientos”, aseguró. Sin embargo, advirtió sobre las dificultades de entrar en este negocio: “Hay que saber del rubro para estar, no todos tienen la experiencia o los conocimientos básicos para poder llevar adelante un comercio. No es tan sencillo como parece”.

Cada local de ropa tiene que tener una habilitación municipal, para la cual requieren estar inscriptos en ARCA y en ATER. Para el trámite de inscripción en el área de Habilitaciones del Municipio, es necesario registrarse a través de la plataforma GualeActiva y completar una serie de requisitos de acuerdo al tipo de comercio, entre los cuales está el contrato de alquiler o el título de propiedad, un croquis del lugar y otros datos básicos. “El sistema es bastante intuitivo y el trámite es sencillo. Es necesario seguirlo, porque tiene varios pasos y debe pasar por distintas áreas municipales. En el local tenés que tener los medios de seguridad básicos, como luces de emergencia, matafuegos, disyuntor y llave térmica, entre otros. Te hacen una inspección y luego de unos días, te hablitan”, comentó Laderach.

Uno de los temas más polémicos que existe en el rubro es sobre el origen de las prendas. La ropa de marca es más cara y quienes venden productos de esa calidad acusan competencia desleal: “La ropa debe tener un origen lícito con una trazabilidad que se pueda demostrar. Los negocios tienen que tener una factura de compra de la fábrica o del mayorista con un remito y un certificado de origen de la mercadería. Hay muchos locales en la ciudad que no cumplen con esa normativa y que no pueden demostrar de dónde salió esa prenda. Hay una ausencia del Estado en sus tres niveles, nacional a través de ARCA, provincial a través de ATER y municipal a través del Municipio, en cuanto al control del origen y procedencia de la mercadería que se vende”, comentó el representante del Centro de Defensa Comercial y agregó que, en caso de encontrar mercadería que no tiene origen y el comerciante no puede demostrar de dónde la sacó, “la mercadería puede ser decomisada por la Dirección General de Aduanas o por ARCA, en algunos casos. Generalmente, el procedimiento se lleva a cabo por la fuerza pública, por ejemplo, la Gendarmería, por instrucción de un organismo”.

Laderach destacó que existe mucho malestar en el sector: “Hay una proliferación de comercios en la ciudad que utilizan esta operatorio que no sólo afecta al consumidor que está pagando algo que en realidad no es original, sino ‘trucho’, pero también perjudica a todos los ciudadanos porque ese comercio no tributa lo que debería, no compite en igualdad de condiciones con los que venden ropa de calidad y de marca y se vuelve una competencia desleal que genera perjuicios”.

En cuanto a las soluciones, Laderach resaltó que, para lograr una competencia leal y en igualdad de condiciones, los organismos estatales tienen que salir a ejercer su poder de control y hacer cumplir las leyes: “No hay que inventar nada, deben salir a controlar para que se cumplan las normativas vigentes y que todos tengan la documentación en regla. Eso significa poder demostrar dónde se compró la mercadería, a quién, que sea de curso legal, de origen lícito y cumplir con todos los requisitos: estar correctamente inscripto en ARCA, en ATER y en la Municipalidad, y tributar los impuestos que corresponden. De esa manera existiría competencia leal, pero para ello es necesario un Estado más presente”.