Preocupación en las autoridades del Centenario por las violaciones del aislamiento

Sobre esta cuestión hizo referencia Martín Roberto Piaggio, Secretario de Salud de la ciudad y director del Hospital Centenario, quien manifestó su preocupación sobre el tema: “Nos preocupa que la gente no tome conciencia de la importancia de cumplir con la cuarentena y el aislamiento. Hubieran sido números muy complicados si la comunidad de Gualeguaychú no habría actuado en forma consciente como lo ha hecho durante las dos primeras etapas, pero hemos visto en los últimos tres días un comportamiento social que no va de la mano con esa toma de consciencia y que genera un riesgo mayor”.

Según el titular del mayor centro de salud de la ciudad, “es cierto que hay cuestiones atendibles, pero dentro de lo posible, le pedimos a la población que mantenga el aislamiento, que salga de su casa solamente para lo que sea imprescindible, fundamentalmente para evitar la circulación del virus en forma interna”.

Los costos de la rotura del aislamiento pueden ser muy elevados para la ciudad, sobre todo porque una comunidad como la de Gualeguaychú está trabajando desde hace semanas para que no se llegue a un punto tal del brote que haga colapsar el sistema interno. “Estructuralmente, el sistema de la salud de la ciudad no está preparado para hacer frente a una pandemia como la que nos está afectando. Por eso buscamos poner todo el esfuerzo en lograr la mayor organización posible, buscando coordinar y estructurar todos los servicios”.

Entre los lugares en los cuales se ha redoblado el esfuerzo se destaca el servicio de guardia y la conformación de una red de terapia intensiva que se realizó en la unión de las instituciones públicas y privadas. Pero además, se adecuaron los Centros de Atención Primarios (CAPS) a la realidad referida a las atenciones programadas, atención a niños y mujeres embarazadas y la atención a pacientes crónicos, mientras que por otro lado se apunta a la atención de pacientes febriles y respiratorios. Otro de los elementos claves fue el traslado de los pacientes oncológicos y la quimioterapia fuera del Hospital Centenario para reducir su posible exposición al covid-19.

“Hemos implementado una hoja de ruta con los cuatro efectores de salud de la ciudad para trabajar sobre un mismo protocolo, activando los procedimientos que van desde el aislamiento del paciente, la toma de muestras, la internación del paciente”, explicó Martín Roberto Piaggio en una charla con Viene con Yapa (Radio Cero FM 104.1).

Los peligros del comportamiento irresponsable

Ya sea algo atípico como el hecho del ciudadano uruguayo que estuvo en la ciudad cuando tendría que haber cumplido previamente con la etapa de cuarentena, como situaciones que a simple vista pueden parecer inofensivas y ordinarias, como el salir a caminar por la ciudad por estar aburrido del encierro, lo cierto es que ambas acciones y todas las agrupadas en el medio pueden hacer colapsar la fina contención que está realizando en la ciudad para que no exploten los contagios por coronavirus.

“Son más de 400 personas las que han tenido que estar aislados por el cumplimiento de sus funciones. Y de igual manera hemos actuado en todas las situaciones que se dieron, ya sea con aquellos que llegaron de viaje desde otro países, como los que trabajan fuera de Gualeguaychú y volvieron a la ciudad para hacer la cuarentena. Se ha hecho un seguimiento exhaustivo en todos los casos con personas que hayan podido tener contacto estrecho o bien un nexo epidemiológico con el virus”, explicó el Director del Centenario.

Finalmente, Martín Roberto Piaggio dejó un mensaje de esperanza y bajó a la realidad una serie de datos que alientan a seguir realizando la cuarentena: “En el país hemos pasado más de 40 días en relación al primer caso confirmado y entendemos que estamos lejos del pico de contagio. Está claro que si en la ciudad, la provincia y en el país no se hubieran tomado las medidas que se tomaron para poder aplanar la curva, estaríamos hablando de otra situación, quizá viendo el pico de contagio mucho más cercano, con mayores números de casos y seguramente con mayor cantidad de víctimas. Hay que destacar que son pocos los países que tomaron las medidas que tomó Argentina, muchos lo hicieron más tarde, pero con todos esos recaudos, seguimos esperando que el pico llegue”.