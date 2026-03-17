La Dirección de Prevención y Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos manifestó su inquietud ante el incremento de accidentes fatales registrados en las rutas de la provincia durante los primeros meses del año. Diego Passarello, referente del área de prensa de dicha dirección, brindó un panorama a Canal 9 Litoral detallado sobre la situación actual, destacando que la cifra de fallecidos ya supera a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

En un balance de las actuaciones policiales, Passarello informó que se han contabilizado 109 intervenciones en diferentes siniestros viales. “Enero fue el mes con mayor siniestralidad, lamentablemente se registraron 28 víctimas fatales; en el mes de febrero se registraron siete y en lo que va de marzo ya sumamos diez, lo que hace un total de 45 víctimas fatales“, detalló el funcionario, subrayando que “en comparación con el año 2025, el número es mayor, lo que no deja de preocuparnos y redobla los esfuerzos para trabajar desde la prevención”.

Además de las víctimas fatales, la gravedad de los accidentes se refleja en las 86 personas que resultaron con lesiones gravísimas tras colisiones entre vehículos, que representan el mayor porcentaje de los incidentes relevados.

Las rutas más críticas y el factor alcohol

El reporte oficial identifica los puntos geográficos de mayor riesgo en el territorio provincial. Según Passarello, “las rutas con mayor siniestralidad en lo que va de este año han sido la Ruta Nacional 18, la Autovía Ruta 14 y la Ruta Nacional 127, mientras que las provinciales con mayor incidencia han sido la Ruta 20 y la Ruta 6“.

Ante este escenario, la Policía ha intensificado los operativos en los 21 puestos de control fijos y ha desplegado unidades móviles en los sectores más conflictivos. Uno de los ejes centrales de estas tareas es el control de alcoholemia, un factor determinante en la seguridad. “En lo que va del año se han constatado 186 alcoholemias positivas a conductores que no solo son de la provincia de Entre Ríos, sino también transportistas o personas que visitan la provincia”, señaló el vocero, agregando que “el alcohol al volante no deja de ser un riesgo y, en consecuencia, entendemos que este control es sumamente importante, al igual que el de velocidad”.

Educación y responsabilidad social

Más allá de los controles operativos y el gasto público que generan estos incidentes, desde la fuerza policial insisten en que la solución definitiva requiere un cambio cultural. Passarello definió la seguridad vial como una “construcción social” que depende de la conducta de cada ciudadano.

“Creemos que la educación continua es una forma de construir conciencia; se necesita educación tanto formal como informal, en el club y también en el hogar”, enfatizó. En ese sentido, hizo un llamado especial a la responsabilidad familiar: “A la hora de facilitarle el auto o una moto a un hijo, tenemos que construir responsabilidad antes de entregar estos medios. En tanto y en cuanto se respeten las normativas viales, tendremos mejores condiciones de seguridad para todos”.

Fuente: Ahora