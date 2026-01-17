En un contexto marcado por la creciente conflictividad laboral en la provincia, los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto a los diputados provinciales Juan José Bahillo y Lorena Arrozogaray, mantuvieron una reunión con dirigentes sindicales de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Gualeguaychu para analizar la situación que atraviesan los trabajadores entrerrianos.

Durante el encuentro, los referentes gremiales expusieron un panorama alarmante: actualmente se registran al menos 21 focos de conflicto laboral en distintos puntos del territorio provincial, producto de despidos, suspensiones, falta de pagos y procesos de ajuste que afectan a múltiples sectores productivos.

Uno de los casos más sensibles es el de la empresa Fademi, en el departamento Gualeguaychú, donde la continuidad laboral de numerosas familias se encuentra en riesgo.

Asimismo, los trabajadores manifestaron su fuerte preocupación por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, al considerar que la iniciativa implica un retroceso en derechos conquistados, mayor precarización del empleo y una pérdida de garantías para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras.

En ese sentido, advirtieron que la combinación entre el actual contexto económico y las modificaciones propuestas profundiza la incertidumbre y la conflictividad social.

Los sindicalistas alertaron además sobre el impacto social y económico que estos conflictos generan en las comunidades locales y reclamaron la necesidad de una intervención urgente del Estado para garantizar la defensa de los derechos laborales y la preservación de los puestos de trabajo.

De la reunión participaron Sebastián Kranewitter (Unilever); Ignacio Gervasoni y Rodrigo Maciel (Fademi); Martín Gómez (Sindicato de Químicos y Petroquímicos – Zona Centro); Ariel Pilypec, Raúl Benítez y Adalberto Sosa (La Bancaria); Darío Spomer (UPCN Nación); Marita Lavín (Soever); Edgardo Mayer (Uatre); Andrés Ocampo (asesor legal del Sindicato de Químicos y Aceiteros); y Claudio De los Santos, secretario general de Luz y Fuerza Gualeguaychú y de la CGT Regional Gualeguaychú.

Por su parte, los legisladores coincidieron en la necesidad de fortalecer los canales de diálogo y articulación institucional; y ratificaron su compromiso de acompañar los reclamos del movimiento obrero frente a un escenario que amenaza la estabilidad laboral, la producción y la cohesión social en la provincia.