Diego Pasarello, subjefe de la División Operaciones Viales de la Policía, dio cuenta de que en lo que va de 2026 ya fallecieron 89 personas en siniestros fatales. Si bien en términos interanuales hay un pequeña baja -a esta altura de 2025 había 109- el dato no deja de ser preocupante.

“Haciendo un balance de todos los meses que fueron corriendo, enero marcó la diferencia por la alta siniestralidad, donde sabemos que hay un flujo importante por los corredores turísticos. Hubo algo parecido en marzo, con mucha lluvia y calzada mojada. Y en mayo predominó la niebla, lo cual trajo aparejado algunos accidentes”, indicó Pasarello.

El funcionario dijo que en el 63% de los siniestros hubo una colisión entre vehículos y que el 55% fue durante el día, lo cual da cuenta de un exceso de confianza o de imprudencias, dado que en general se presume que la noche es más peligrosa: “Un total de 57 siniestros fueron en ruta. Es un 63%, donde en general se desarrollan otras velocidades”.

“Si comparamos estas cifras con las del año pasado, podemos hablar de una leve disminución, porque había 109 personas fallecidas. No deja igual de ser preocupante. Educación y prevención debe llevar a un cambio de paradigma que transforme culturalmente nuestra forma de movilizarnos”, finalizó Pasarello.

Fuente: Ahora