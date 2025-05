La reconocida cantante argentina María Becerra fue internada de urgencia durante la madrugada del miércoles 23 de abril, luego de experimentar un intenso dolor abdominal. Según trascendió en diversos medios, la artista debió ser sometida a una intervención quirúrgica de emergencia, y su estado de salud permanece reservado, aunque se informa que su evolución es favorable.

El periodista Gustavo Méndez reveló detalles del episodio en el streaming Love/st, donde indicó que “la cantante ingresó a la Clínica Zabala, ubicado en el barrio de Belgrano, alrededor de la medianoche, presentando fuertes dolores en su abdomen por lo cual fue derivada al sector ‘shock room’”. A partir de ese momento, el cuadro clínico fue evaluado con urgencia por el personal médico de guardia.

Los médicos que la atendieron decidieron llevarla de inmediato al quirófano, donde fue operada por un diagnóstico de abdomen agudo con shock hipovolémico, una condición que puede poner en riesgo la vida si no se trata a tiempo.

Una operación exitosa y una recuperación en marcha

El mismo Méndez confirmó que la cirugía fue realizada con éxito, aunque la cantante debió ser trasladada a terapia intensiva, donde fue entubada tras la operación. Sin embargo, los primeros signos de mejoría no tardaron en llegar: “Fue derivada a terapia intensiva, estuvo entubada, aunque pocas horas después fue extubada porque su estado de salud está mejorando favorablemente”.

El shock hipovolémico con abdomen agudo se produce por una pérdida significativa de líquidos en el organismo, lo que impide una adecuada circulación de sangre hacia los órganos vitales. Esta condición puede manifestarse de manera repentina con un dolor abdominal agudo e intenso, como el que habría sufrido la artista.

El periodista que dio a conocer la noticia fue cuidadoso con los tiempos: “Esperé a que María estuviera bien, fuera de peligro, para contarlo”, afirmó Méndez, justificando el retraso en comunicar públicamente el episodio que preocupó a sus fanáticos y al mundo del espectáculo.

Rumores de embarazo de riesgo y un antecedente doloroso

En paralelo, comenzaron a circular versiones que indicarían que el cuadro médico podría estar vinculado con un embarazo de riesgo. Si bien no hay confirmaciones oficiales, el panelista de LAM, Pepe Ochoa, aportó una información que reavivó especulaciones: “Lo que me cuentan, tiene que ver con lo que le pasó ya en su momento, que este tenía que ver con el tema del embarazo, este yo no sé, no lo tengo ni confirmado”.

Esta referencia remite a un momento muy delicado de la vida personal de María Becerra. El año pasado, la cantante compartió con sus seguidores una experiencia íntima y dolorosa: había atravesado un embarazo ectópico, que obligó a un aborto por razones médicas. En ese entonces, expresó su tristeza por no poder concretar el deseo de formar una familia con su pareja, el también cantante J.Rei.

Por el momento, el entorno de la artista se mantiene en silencio, a la espera de una evolución más estable. En redes sociales, sus fans han multiplicado los mensajes de apoyo, enviándole fuerzas y deseándole una pronta recuperación. La preocupación crece, pero también la esperanza de que María vuelva pronto a los escenarios con su habitual energía. (Con información de NA)