El sector turístico atraviesa un momento muy complejo. Lejos del eufórico posteo titulado “explotó el verano” que publicó el presidente Javier Milei durante los primeros días de enero, los hoteleros y gastronómicos de la ciudad, y de todo el país, atraviesan un verano con cautela y bajas expectativas.

Desde Turismo Municipal, a cargo de Adrián Romero, quien también es prestador turístico, reconocieron que la temporada no es buena y que el nivel de consumo disminuyó incluso a la de enero pasado que ya había sido muy malo. Sin embargo, mantienen la esperanza en el leve aumento de la ocupación hotelera, lo que marcó que, si bien los turistas consumen menos, una mayor cantidad de visitantes optó este año por Gualeguaychú y no por otro destino.

“En comparativa con lo que fue la primera quincena del año pasado estamos un 7% arriba en cantidad de plazas ocupadas. Lo que estamos viendo es que el nivel de gastos es menor. Históricamente la primera quincena de enero es la más floja del verano de la ciudad, pero en comparativa con el año pasado estamos con un poco más de ocupación, aunque menos consumo”, planteó el funcionario, y ejemplificó que “en las termas están un 10% en ocupación, pero en el día a día con la cantidad de entradas vendidas están un 20% abajo”.

En la misma línea, marcó que “esto es lo venimos viendo, en el número de visitantes estamos un poco mejor y a nivel consumo está complicado el asunto. Después de lo que fue la temporada baja nos levantó un poco el ánimo, porque ha sido en promedio del 67% la ocupación durante la primera quincena, no estamos contentos porque uno pretende arriba del 80% siempre, pero analizando también otras ciudades están pasando lo mismo. Lo importante es que estamos trabajando fuerte en la promoción, se está haciendo una campaña fuertísima”.

Romero dejó en claro que “el nivel de consumo es lo que más nos llamó la atención. Estamos haciendo una comparativa de precios también con varias ciudades de la costa atlántica, con Córdoba, Uruguay y Brasil, para tener un panorama y derrumbar ese mito de que Gualeguaychú es cara. Tenemos una oferta para todos los gustos, para todos los bolsillos”.

En este marco, contó que “coincidimos con los prestadores que la gente sale menos, yo tengo 12 cabañas, antes 8 salían a recorrer la ciudad y 4 se quedaban, hoy vemos lo inverso, 8 se quedan y 4 salen a pasear, a las playas…En los lugares con más servicios la gente optó por no moverse tanto, ya que al no moverse no gasta”.

Además, otro problema que atraviesan los hoteleros es que los costos se han incrementado mucho, y eso no se ha trasladado en su totalidad a los servicios que brindan para tratar de mantener un precio competitivo. “Los precios no han subido acorde a lo que debían, porque sino quedás afuera de carrera. Si bien tenés más gente, la plata te rinde menos. Las ganancias están peor, por todos los gastos fijos que tiene un hotel”, explicó Romero, y planteó que “esta situación la vivimos todo el año, es una temporada turística austera a nivel país tanto a nivel consumo como movimiento, lo importante para nosotros es tener la gente, después si el bolsillo del turista se acomoda un poquito se incrementará el gasto, lo importante es que conozcan la ciudad y los atractivos que tenemos. Por ejemplo, hay gente que todavía no sabe que tenemos viñedos, en eso estamos trabajando muy fuerte”.

En cuanto al sector gastronómico, la situación de austeridad también se replica. “Repunta los fines de semana y después entre semana baja mucho, no hay recambio de mesas, se está trabajando, pero no como quisiéramos. Pero si nos ponemos a pensar la temporada baja que tuvimos yo como prestador firmaba que íbamos a estar en apenas un 60% de ocupación, pero estamos entre un 60 y un 70%, obviamente que queremos estar al menos entre un 80 y un 90%”, sostuvo.

Las expectativas para febrero

Romero adelantó que “el nivel de consultas va levantando hacia febrero, es más fuerte, siempre soy cauteloso y vivo el minuto a minuto, tenemos que promocionar y no darle respiro a eso. Estoy en contacto permanente con los prestadores viendo qué atractivos promocionar, pero también hay una situación general a nivel país que vemos que en todas las ciudades turísticas está pasando lo mismo”.

El director del Área manifestó que “nosotros siempre quisiéramos un 80% de ocupación para arriba, estamos trabajando en la promoción y en la visualización de la marca, que históricamente jamás se hizo. En las redes sociales pasamos de 900 mil visualizaciones a 6 millones, vamos viendo las métricas y corrigiendo, fue muy favorable. Se está haciendo todo para promocionar la ciudad, no es que uno se relajó, hasta en infraestructura de las playas, el cambio se nota, la promoción está y ojalá podamos levantar la vara en esta segunda quincena de enero, estamos esperanzados en que mejore. Tuvimos la mala suerte de tener mal clima las dos primeras semanas, con lluvia y frio, que eso también influye, se caen reservas”.

Y finalmente, en cuanto a lo que se espera para el fin de semana largo de febrero, Romero comentó que “tenemos muchísimas consultas, el fin de semana de Carnaval históricamente es bueno y va a serlo. Como funcionario apunto más al resto de los fines de semana, y a estar mejor entre semana, es lo que nos tiene expectantes y en alerta. Creo que febrero va a ser mucho mejor que enero, tenemos la mala suerte que el finde largo queda a mitad de mes y después ya arrancan las clases, entonces estamos viendo algún evento que traccione o alguna propuesta para el 22 y 23 de febrero. Estamos expectantes, cautelosos y trabajando, viendo minuto a minuto los resultados”.