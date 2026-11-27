El robo de cables para su reducción y posterior venta de cobre a comercios de compra- venta de metales, es un flagelo que no se agota. En esta ocasión quien viene sufriendo este tipo de modalidad es un empresario del servicio de internet que en los últimos días ha tenido que restablecer más de 500 metros de cableado en distintos puntos de la zona oeste debido al robo para la obtención de cobre.

Conrado Cagnoli, el responsable de Entre Ríos Net, contó que en las últimas cinco noches han robado cables UTP en las zonas de Boulevard De María e Ituzaingó, y en los barrios 62 Viviendas, 140 y 348. “Siempre el mismo modus operandi. Entre las 2 y las 3 de la madrugada. Se suben a un árbol, cortan de un extremo y después lo que queda caído lo cortan en el otro extremo”, informó.

Se han realizado cinco denuncias y por el momento no han surgido detenciones al respecto, más allá que el damnificado señaló que “es la misma persona, estoy seguro, hay cámaras que lo han identificado”. “Queremos que paren con esto”, agregó Cagnoli.

El damnificado expresó que “es insignificante el cobre que sacan para el daño que ocasionan. Es mas el trabajo que insume reemplazar todo que el cable que se llevan y venden en los comercios que compran metales, que otra cosa, porque no deben sacar ni 10 mil pesos. Es mas el daño que ocasionan. Trabajamos toda la mañana para restablecer el servicio y a la noche vuelve a pasar”.