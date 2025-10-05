Como parte de una agenda orientada a promover la inclusión y la formación en temáticas de diversidad, se llevarán a cabo una serie de actividades abiertas a la comunidad durante el mes de octubre.

La primera propuesta será la charla-taller “Educación Inclusiva: miradas y estrategias para nuestra realidad”, organizada por Padres TEA, que tendrá lugar el jueves 9 de octubre, de 18 a 20 horas, en el Centro Sirio Libanés. La actividad buscará generar un espacio de reflexión y construcción colectiva en torno a prácticas educativas más inclusivas.

Luego, el viernes 17 de octubre, a partir de las 9 horas, se desarrollará la jornada de formación presencial “Educación Sexual Integral con Perspectiva de Discapacidad”, a cargo de la especialista Silvina Peirano, en el Centro de Convenciones. Esta instancia formativa está pensada para docentes, profesionales de la salud y público general interesado en incorporar una mirada más amplia y respetuosa en el abordaje de la ESI.

Finalmente, el martes 28 de octubre, a las 18 horas, también en el Centro de Convenciones, se realizará la experiencia vivencial “Más allá de lo que vemos”, coordinada por CREAN – Espacio recreativo–terapéutico. Esta actividad requiere inscripción previa y propone una vivencia inmersiva destinada a sensibilizar sobre las percepciones y barreras que enfrentan las personas con discapacidad.

El Mes de la Inclusión refuerza el compromiso de la ciudad con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que orienta acciones hacia la promoción de derechos, la educación inclusiva y la igualdad de oportunidades.