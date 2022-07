El amparo recorrió un camino sinuoso en la Justicia. El 18 de junio último, la jueza de Paz subrogante Daniela Zuluaga se declaró incompetente y pasó el caso al Juzgado Federal de Gualeguaychú. Pero en el fuero federal hicieron un análisis de manual: el amparo se presentó contra la Provincia y por tanto la competencia debía ser de la justicia provincial. En los tribunales federales fueron expeditivos: el 28 de junio hubo un dictamen de rechazo de la competencia, y el 1° de julio el juez federal Hernán Viri devolvió el trámite al Juzgado de Paz de Paranacito.

Reasumido en su cargo, el juez de Paz titular de Paranacito, Abel Rodríguez, resolvió tomar el caso. "Recepcionadas nuevamente las actuaciones ante este Juzgado de Paz en fecha 07.07.2022, dada la premura que impone el trámite en que el reclamo se encuentra enmarcado, haciendo un nuevo análisis de lo actuado, y conforme a las consideraciones y lo dispuesto por el Juez Federal -a los que me remito brevitatis causae-, adelanto que asumiré la competencia para continuar entendiendo en este expediente", dispuso el magistrado. Y por cuanto se trata de una "acción relacionada con derechos de incidencia colectiva, se ha procedido a la inscripción en el Registro de Procesos Colectivos, por lo que ordenaré su ratificación y adecuada publicidad".

El planteo de incompetencia de la jueza de Paz subrogante fue duramente criticada por la mujer que inició el amparo ambiental. "Inventó una cuestión no pedida en clara extralimitación de sus funciones, contradiciendo la postura del fiscal local, e indicó que debía pasar a la Justicia Federal y dio por finalizado el amparo", fustigó Del Dó.

La obra de Defensa Contra Inundaciones – Casco urbano – Villa Paranacito consiste en la ejecución de un terraplén de defensa que a manera de anillo encerrará el cerro poblacional actual, con terraplenes interiores de defensa, complementándose con una estación de bombeo de los excedentes pluviales internos y una estación de bombeo cloacal con lagunas de tratamiento.

Los trabajos para la defensa contra inundaciones en Paranacito consisten específicamente en la construcción de una contención de 3.200 metros perimetrales que brindará protección al casco urbano. La traza del terraplén consiste en un anillo de 6,5 kilómetros que encierra prácticamente la totalidad de la población, que se suma a los terraplenes provisorios realizados por el municipio y los vecinos. Además, la obra complementa una estación de bombeo de los excedentes pluviales internos y una planta de tratamiento de efluentes locales con sus correspondientes lagunas.

A fin de iniciar los trabajos previstos en el anteproyecto, la provincia en coordinación con el municipio, invirtió recursos para la ejecución de terraplenes previos que se realizaron en 2017 respetando la traza de la defensa prevista. Estos trabajos de complementarios de movimiento de suelo y dragado, fueron fundamentales para el posterior desarrollo de la obra civil y de ingeniería que se lleva a cabo actualmente.

Cristina Del Dó es crítica respecto de la falta de un estudio de impacto ambiental de la obra y del rol que jugó el Concejo Deliberante de Paranacito. En su blog Paranacito Somos Todos escribe: "Mi posición es lograr que se realicen los estudios imprescindibles no realizados que llevan a un desastre socio ambiental tal como vengo sosteniendo desde hace meses ante la inacción de quienes si pueden tomar una decisión al respecto".

"Es síntesis, solicité que se haga el estudio de impacto ambiental de las obras que están en Villa Paranacito y en la Provincia de Entre Ríos, donde los recursos naturales afectados son de dominio exclusivo provincial, donde las personas afectadas son de Entre Ríos, donde la normativa que rige este tipo de estudios es provincial, donde los profesionales que trabajen deberán estar inscriptos en registros habilitados por la Secretaría de Ambiente provincial, … y así se puede seguir", planteó.

Del Dó reprochó la actuación del Concejo Delibernate por cuanto «se advierte que aprobaron un convenio para que se haga la obra ´Defensa contra inundaciones – Localidad de Villa Paranacito – Dpto. Islas del Ibicuy´, pero la obra que se está ejecutando es una muy distinta que se llama ´Defensa contra Inundaciones (Casco Urbano) – Villa Paranacito – Dpto. Islas del Ibicuy´. El nombre de la obra lo cambia la Dirección General de Hidráulica de la Provincia 8 días después de firmada la Ordenanza y sin ningún tipo de fundamento. Es importante señalar que no es lo mismo una defensa contra las inundaciones para toda la localidad y otra tan solo para el casco urbano; y que en la realidad terminó incluyendo una porción menor del casco urbano de nuestra localidad ya que el contrato de obra también incluía al actual cerro poblacional pero… cambiaron el proyecto y lo dejaron afuera».

La obra, asegura, no cuenta con estudio de impacto ambiental y, además, no pondrá a resguardo a todo el poblado de eventuales inundaciones. "Entendemos que no, porque se produjeron cambios que alteraron el espíritu del convenio porque en esencia se está realizando una obra distinta en su alcance y consecuencias ambientales a la inicialmente formulada", señala.