El domingo 18 de octubre, a las 20 horas, el Teatro del Puerto será escenario de una función especial por el Día de la Madre, organizada por el grupo teatral MAAM-MACCELG. La propuesta reunirá dos obras que abordan los vínculos familiares, la memoria y distintos acontecimientos de la historia local. La entrada será libre y gratuita.

La programación incluirá la quinta función de “Resplandece el sol aún en la oscuridad”, una producción que cuenta con el apoyo del Instituto Provincial de Teatro (ConTIER), y el estreno del unipersonal “Nostalgia de la Azotea Lapalma”. La actividad contará con el acompañamiento de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Gualeguaychú.

Esta última obra propone un recorrido por distintas historias vinculadas a la emblemática casona de Gualeguaychú. A través de la interpretación de una única actriz, cobrarán vida personajes cuyas experiencias se entrelazan en un relato atravesado por el amor, las pérdidas, la solidaridad y la esperanza.

La puesta en escena comienza con la historia de Martina Josefa Carmona Gómez y su esposo, Francisco Lapalma, quienes construyeron un proyecto familiar marcado por la crianza de sus hijos y la vida cotidiana en la quinta. Tras atravesar la pérdida de sus primeros hijos, Martina encontró en la solidaridad una forma de sobrellevar el dolor. Además de criar a siete hijos, brindó refugio a huérfanos de la patria, entre ellos el poeta Olegario Víctor Andrade.

El relato continúa con la historia de Isabel Frutos, una joven del siglo XIX cuyo padre le prohíbe mantener una relación amorosa con un humilde jornalero. Sometida al encierro por la autoridad paterna, encuentra en su Nana una figura de afecto y compañía frente al sufrimiento.

La última historia se centra en Rosa Lapalma, quien intenta acompañar a su hermana María en medio de una profunda crisis emocional. Una carta se convierte en el símbolo de sus deseos de libertad y de la esperanza de un futuro reencuentro.

Mediante estos personajes, “Nostalgia de la Azotea Lapalma” recupera relatos asociados al patrimonio histórico de Gualeguaychú y propone una mirada sobre las relaciones familiares, las ausencias y las experiencias de las mujeres en diferentes épocas.