La Dirección de Cultura realizará la presentación de las obras ganadoras del Certamen Literario Municipal 2025 y el lanzamiento de la edición del presente año.

El encuentro se realizará el sábado 2 de mayo a las 20.30 horas en Casa De Deken. Durante la actividad se presentarán los libros “Definitivamente”, de Marta Ledri, y “El secreto era esa lengua azul”, de Ana María Papes, obras ganadoras de la edición que llevó por nombre “Guillermo Santos Ledri”, dedicada al género poesía.

Vale destacar que, el jurado resolvió otorgar el primer premio de manera compartida a ambos trabajos, destacando la calidad de las propuestas y la dificultad de establecer una jerarquía entre ellas. Como parte del reconocimiento, las obras fueron publicadas con la edición a cargo de la Editorial Rodolfo García y forman parte del catálogo local que impulsa el Gobierno de Gualeguaychú.

La jornada incluirá firma de ejemplares, venta de libros y una charla abierta con las autoras, quienes compartirán su experiencia en el certamen y aspectos de su proceso creativo.

En el mismo evento se realizará el lanzamiento oficial del Certamen Literario Municipal 2026, que llevará el nombre “Prof. María Eugenia Faué” y estará orientado al género ensayo/monografía.