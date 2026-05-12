A través de la Subsecretaría de Ambiente, se llevará adelante este viernes 15 de mayo una nueva instancia participativa vinculada al Plan de Manejo de la Reserva Natural Las Piedras. La actividad se desarrollará a las 10.30 horas en el Centro de Interpretación del Patrimonio Natural “La Delfina” y estará abierta a toda la comunidad.

Durante la jornada se presentarán los avances y las propuestas elaboradas hasta el momento en el marco del plan integral para la reserva. Además, se abrirá un espacio de intercambio para debatir las principales amenazas y problemáticas que afectan al área protegida, incorporando la visión de los vecinos y organizaciones que transitan el lugar cotidianamente.

Al respecto, la subsecretaria Ivana Zecca, remarcó que “los espacios verdes cumplen un rol fundamental en la calidad de vida de la sociedad y forman parte de una política ambiental que esta gestión decidió fortalecer desde el primer día. Cuidar nuestras reservas naturales es cuidar la salud, la biodiversidad y el futuro de Gualeguaychú”.

Desde el Gobierno municipal destacaron la importancia de fortalecer estos ámbitos de participación ciudadana para consolidar políticas ambientales sostenidas en el tiempo y con respaldo social.

La actividad representa una oportunidad clave para que los ciudadanos se involucren activamente en la protección del patrimonio natural local. Los interesados en participar del taller deberán inscribirse previamente a través del siguiente formulario digital:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV81GR8NmcrDASyk1duX07s5_ZgMTTl29AUFrhpGxf3Np_kw/viewform?usp=header