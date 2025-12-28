El encuentro será desde las 14 en el Mirador TEC, en Paraná. Se prevé la presencia del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, junto al equipo técnico de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación que conduce Walter Sione; representantes del sector privado; como de organismos académicos de la provincia.

La apertura del registro se efectiviza tras la reforma de la ley 10.985, concretada a partir del impulso del gobernador Rogelio Frigerio. Al subrayar la importancia de la iniciativa, el mandatario había fundamentado: “Trabajamos para multiplicar el número de empresas que se vean beneficiadas; queremos que esta norma sea un incentivo propio. Este gobierno tiene la firme decisión política de generar un ecosistema propicio para que las empresas que ya están puedan crecer y las que evalúen dónde radicarse o expandirse, nos elijan“.

Las personas interesadas en participar pueden sumarse con inscripción previa en este enlace.

Con información de Ahora