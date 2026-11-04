En el marco del aniversario del ascenso de Gualeguaychú a la categoría de ciudad, ocurrido el 4 de noviembre de 1851 por decreto del general Justo José de Urquiza, el Museo de la Memoria Popular Casa De Deken presenta la muestra fotográfica “Testimonios de otros tiempos”, una propuesta que invita a reconocer las huellas del pasado que permanecen en distintos espacios de la ciudad.

La exposición reúne una producción pedagógica realizada por estudiantes del Profesorado de Historia del Instituto Sedes Sapientiae, quienes desarrollaron un trabajo de investigación y registro fotográfico sobre elementos que forman o formaron parte del patrimonio cultural de Gualeguaychú.

A través de las imágenes, se propone observar edificios, espacios públicos, monumentos, obras de arte y otros testimonios materiales que, aunque muchas veces pasan inadvertidos en la vida cotidiana, conservan historias y permiten comprender las transformaciones de la ciudad a lo largo del tiempo.

El proyecto consistió en presentar a los estudiantes un conjunto de fotografías de objetos, construcciones y espacios vinculados con la historia local. A partir de ese material, debieron recorrer la ciudad para identificar los lugares y elementos retratados, investigar su origen y las funciones que cumplieron o cumplen, evaluar su estado de conservación y reflexionar sobre la importancia de su preservación.

La actividad estuvo a cargo de los profesores Evangelina Ramírez, Delia Reynoso, Alejandro Guimera y Alejandro Marcelo Valiente, quienes acompañaron el proceso de investigación desarrollado por los estudiantes.

La iniciativa permitió vincular la formación académica con el reconocimiento del patrimonio local, a partir de una experiencia que combinó la observación directa, la investigación histórica y el análisis de los cambios producidos en el entorno urbano.

Asimismo, la colaboración entre el Instituto Sedes Sapientiae y el Museo de la Memoria Popular Casa De Deken posibilita que los trabajos realizados en el ámbito educativo sean compartidos con la comunidad, ampliando los espacios de difusión y valoración de la historia de Gualeguaychú.

En coincidencia con una fecha significativa para la ciudad, la muestra propone recuperar la memoria de lugares y construcciones que forman parte de su identidad, además de generar conciencia sobre la importancia de conservar los testimonios materiales de su pasado para las futuras generaciones.

Días y horarios de visita

La exposición podrá visitarse durante todo noviembre, con entrada libre y gratuita, en el Museo de la Memoria Popular Casa De Deken, ubicado en 25 de Mayo 734.

Los horarios de atención son: