Presentaron a los integrantes del jurado del Certamen Literario Municipal 2026
La Dirección de Cultura del Gobierno de Gualeguaychú presentó al jurado del Certamen Literario Municipal 2026 “Prof. María Eugenia Faué”, que este año estará dedicado al género ensayo/monografía. El cuerpo evaluador estará integrado por Orlando Van Bredam, Roberto Nelson Bugallo (h) y Héctor Carlos Alejandro Marín, quienes cuentan con trayectoria en los ámbitos literario, académico, jurídico, educativo y periodístico.
Orlando Van Bredam es magíster en Enseñanza de la Lengua y la Literatura y profesor de Teoría Literaria y Literatura Iberoamericana en la Universidad Nacional de Formosa. A lo largo de su trayectoria publicó más de treinta libros y recibió distintos reconocimientos, entre ellos el Premio Fray Mocho de poesía por Los cielos diferentes y el Premio Emecé de novela por Teoría del desamparo, además de menciones en certámenes de alcance nacional como el Clarín-Alfaguara.
Roberto Nelson Bugallo (h) es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con una extensa trayectoria en el Derecho, la docencia y la investigación. Fue profesor en distintas universidades del país, realizó estudios en Derechos Humanos en San José de Costa Rica y La Haya, y en Ciencia Política en la Universidad de Salamanca. Además, se desempeñó como asesor en la Convención Nacional Constituyente y como jurado en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
Por su parte, Héctor Carlos Alejandro Marín es doctor en Educación, licenciado en Comunicación Social y docente e investigador en la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Su recorrido profesional incluye cargos de gestión universitaria y tareas en medios gráficos, radiales y televisivos de la provincia, además de una sostenida labor vinculada con la comunicación, la educación y la investigación.
La convocatoria al Certamen Literario Municipal permanece abierta desde el 6 de mayo y recibirá trabajos hasta el 28 de agosto de 2026. Podrán participar autores argentinos, nativos o naturalizados, con una residencia mínima de cinco años en el departamento Gualeguaychú. Las obras deberán ser originales e inéditas, presentarse bajo seudónimo y podrán abordar una temática libre, aunque se invita especialmente a trabajar aspectos relacionados con la historia local.
El fallo del jurado se dará a conocer antes del 8 de octubre y será inapelable. La obra ganadora será publicada en formato impreso, con una tirada de 100 ejemplares, y también en versión digital para su incorporación a la Biblioteca Virtual Municipal.
Los trabajos podrán presentarse de manera digital, solicitando el formulario al correo [email protected], o en formato impreso en la Dirección de Cultura, ubicada en Casa de la Estación, primer piso, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Para más información, está disponible el teléfono 3446 531045.