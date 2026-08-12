La Dirección de Cultura del Gobierno de Gualeguaychú presentó al jurado del Certamen Literario Municipal 2026 “Prof. María Eugenia Faué”, que este año estará dedicado al género ensayo/monografía. El cuerpo evaluador estará integrado por Orlando Van Bredam, Roberto Nelson Bugallo (h) y Héctor Carlos Alejandro Marín, quienes cuentan con trayectoria en los ámbitos literario, académico, jurídico, educativo y periodístico.

Orlando Van Bredam es magíster en Enseñanza de la Lengua y la Literatura y profesor de Teoría Literaria y Literatura Iberoamericana en la Universidad Nacional de Formosa. A lo largo de su trayectoria publicó más de treinta libros y recibió distintos reconocimientos, entre ellos el Premio Fray Mocho de poesía por Los cielos diferentes y el Premio Emecé de novela por Teoría del desamparo, además de menciones en certámenes de alcance nacional como el Clarín-Alfaguara.

Roberto Nelson Bugallo (h) es abogado egresado de la Universidad Nacional de La Plata y cuenta con una extensa trayectoria en el Derecho, la docencia y la investigación. Fue profesor en distintas universidades del país, realizó estudios en Derechos Humanos en San José de Costa Rica y La Haya, y en Ciencia Política en la Universidad de Salamanca. Además, se desempeñó como asesor en la Convención Nacional Constituyente y como jurado en el Consejo de la Magistratura de la Nación.

Por su parte, Héctor Carlos Alejandro Marín es doctor en Educación, licenciado en Comunicación Social y docente e investigador en la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Su recorrido profesional incluye cargos de gestión universitaria y tareas en medios gráficos, radiales y televisivos de la provincia, además de una sostenida labor vinculada con la comunicación, la educación y la investigación.

La convocatoria al Certamen Literario Municipal permanece abierta desde el 6 de mayo y recibirá trabajos hasta el 28 de agosto de 2026. Podrán participar autores argentinos, nativos o naturalizados, con una residencia mínima de cinco años en el departamento Gualeguaychú. Las obras deberán ser originales e inéditas, presentarse bajo seudónimo y podrán abordar una temática libre, aunque se invita especialmente a trabajar aspectos relacionados con la historia local.

El fallo del jurado se dará a conocer antes del 8 de octubre y será inapelable. La obra ganadora será publicada en formato impreso, con una tirada de 100 ejemplares, y también en versión digital para su incorporación a la Biblioteca Virtual Municipal.

Los trabajos podrán presentarse de manera digital, solicitando el formulario al correo [email protected], o en formato impreso en la Dirección de Cultura, ubicada en Casa de la Estación, primer piso, de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Para más información, está disponible el teléfono 3446 531045.