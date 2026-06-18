La Municipalidad de Gualeguaychú realizó el lanzamiento oficial de la edición 2026 del Presupuesto Participativo Joven (PP Joven). El encuentro se desarrolló en el salón del Honorable Concejo Deliberante (HCD) y contó con la participación de jóvenes de distintos establecimientos educativos de la ciudad.

Durante la actividad, se expusieron los lineamientos generales del programa, los requisitos de presentación y las metodologías de votación de los proyectos. Esta herramienta de gestión pública asigna fondos municipales específicos para que los jóvenes debatan, planifiquen y decidan de manera directa el destino de la inversión en mejoras para sus escuelas o sus comunidades.

La presentación estuvo encabezada por el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; la responsable del Área de Juventud, Ana Severín y el asesor de la Dirección de Desarrollo Social, Marcos Henchoz quienes explicaron las etapas del proceso y respondieron las consultas de los presentes respecto a la viabilidad técnica y presupuestaria de las propuestas.

Según indicaron, este año el programa prevé el desembolso de 23 millones de pesos con la asignación máxima de hasta $1 millón por proyecto.