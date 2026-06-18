DE QUÉ SE TRATA
Presentaron el Presupuesto Participativo Joven 2026: el fondo es de 23 millones de pesos
La Municipalidad de Gualeguaychú realizó el lanzamiento oficial de la edición 2026 del Presupuesto Participativo Joven (PP Joven). El encuentro se desarrolló en el salón del Honorable Concejo Deliberante (HCD) y contó con la participación de jóvenes de distintos establecimientos educativos de la ciudad.
Durante la actividad, se expusieron los lineamientos generales del programa, los requisitos de presentación y las metodologías de votación de los proyectos. Esta herramienta de gestión pública asigna fondos municipales específicos para que los jóvenes debatan, planifiquen y decidan de manera directa el destino de la inversión en mejoras para sus escuelas o sus comunidades.
La presentación estuvo encabezada por el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo; la responsable del Área de Juventud, Ana Severín y el asesor de la Dirección de Desarrollo Social, Marcos Henchoz quienes explicaron las etapas del proceso y respondieron las consultas de los presentes respecto a la viabilidad técnica y presupuestaria de las propuestas.
Según indicaron, este año el programa prevé el desembolso de 23 millones de pesos con la asignación máxima de hasta $1 millón por proyecto.