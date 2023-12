Con el sello de la Rodolfo García Editora, la autora local narra una historia de amor que derribó fronteras para hacerse realidad, y que la tuvo como protagonista. “Escribirlo me ayudó a liberarme, a ser yo, auténtica”, afirmó Slón cuando se le preguntó la razón que la llevó a exponer su intimidad.

La obra es una historia de amor profundo que no pudo parar la pandemia y que, a pesar de los devenires de la vida misma, pudo hacerse realidad derribando mitos y fronteras.



“Es una historia muy bonita que la pongo a consideración de la comunidad, porque hay mucha gente en Gualeguaychú que está todavía muy cerrada a todo esto”, reflexionó.



Vanesa Eliana Slón, tiene 47 años y se crió en Gualeguaychú. Se describe a sí misma como “una amante de los deportes y de los animales, sobre todo perros y gatos, apasionada de la música y todo lo que el universo nos brinda para positividad de la humanidad”.



El libro tiene 222 páginas y se lo dedica especialmente a su mamá, Blanquita Yolanda Quiroz: “Para mí la vida no ha sido para nada fácil, desde chica tuve muchas cosas feas que me marcaron. Pero no por eso bajé los brazos. Algo que me enseñó mi madre, que es lo más importante para mí, es que hay que ser humilde y actuar con el corazón. Y nunca perder la sonrisa por más obstáculos que sé nos presenten”.