Durante el evento, desarrollado este miércoles en la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiro, se entregaron kits deportivos, planillas de asistencia a los instructores y entrenadores de las distintas disciplinas. También se brindaron detalles sobre la organización y las actividades para este año.

El programa suma novedades en esta edición que contará con 14 disciplinas deportivas en diferentes puntos de la ciudad: ajedrez, bádminton, básquet, boxeo, bochas, fútbol mixto, gimnasia, hockey sobre césped y patines, patín, ritmos, skate, taekwondo y vóley. Además, fueron presentaron las actividades que brinda el Área de Juventud con deportes para adolescentes de 13 a 16 años: futsal, vóley, fútbol, básquet y boxeo.

“El deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo, no solo en lo físico, sino también en lo emocional y social. Desde el municipio seguimos fortaleciendo estas iniciativas para llegar a más chicos, ofreciendo espacios donde puedan desarrollarse, aprender y disfrutar de la práctica deportiva”, afirmó Juan Ignacio Olano, secretario de Desarrollo Humano del Gobierno de Gualeguaychú.

¿Cómo inscribirse?

Las planillas de inscripción se pueden retirar en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Nodos y CIC, en la Dirección de Deportes de 7 a 13 horas, y en el Polideportivo Norte de 7 a 22 horas.

En caso de las Escuelas de Iniciación Deportiva de Juventud, las planillas están disponibles Punto Joven (Gervasio Méndez 1.104), en los CAPS, Nodos y CIC.

La presentación de este formulario es obligatoria para completar el proceso y acceder a las actividades.