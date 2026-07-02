En la presentación estuvieron el intendente de Pueblo Belgrano, Francisco Fiorotto acompañado por la viceintendenta Carolina Gerling, junto a José Mouliá, titular de la Casa de Entre Ríos y a parte del staff de organizadores del evento.

El festival ofrecerá una programación que incluirá la Copa Latinoamericana de Asadores, que llegará por primera vez a Entre Ríos con equipos de distintos países de la región; la Copa Argentina de Asadores y la Copa de Asadores de Gurises, además de cocina en vivo, carnes a la estaca, degustaciones de vinos, feria de productores, charlas, música en vivo y propuestas para toda la familia.

Con entrada libre y gratuita, “Brasa y Botella – Festival de Carnes” aspira a consolidarse como un espacio de encuentro entre productores, cocineros, bodegas, emprendedores y visitantes, promoviendo el desarrollo del turismo gastronómico y el potencial productivo de la región.

“Para nosotros es un enorme placer poder recibir un evento de estas características, con alcanza internacional y que posicionará a Pueblo Belgrano como un punto importante dentro del ámbito gastronómico a nivel internacional”, señaló el intendente Francisco Fiorotto.

Durante la presentación, personal de Turismo de Pueblo Belgrano realizó diversas acciones promocionales en el Microcentro porteño, acompañados por integrantes del Ballet de Danzas Folclóricas de Pueblo Belgrano dirigido por Lino López.