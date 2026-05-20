En la jornada de ayer, martes 19 de mayo, el Salón del Honorable Concejo Deliberante fue el escenario del lanzamiento oficial de Guale Joven 2026. El evento contó con la presencia de la viceintendenta Julieta Carrazza, el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud Luis Castillo, la responsable del área de Juventud Ana Severín, los concejales Jorge Roko y Juan Pablo Castillo, estudiantes y docentes.

Durante el encuentro, se expusieron los lineamientos del certamen, el cronograma de actividades y se distribuyeron las correspondientes planillas de inscripción.





Esta nueva edición llega con un fuerte incentivo para los proyectos grupales ya que, los premios económicos para las categorías generales se han fijado en $1.000.000 para el primer puesto, $700.000 para el segundo y $500.000 para el tercero. El cierre definitivo del programa, junto con la correspondiente premiación de los cursos ganadores, está programado para el viernes 27 de noviembre.

La actual edición del certamen se encuentra bajo la coordinación general de Belén Barreto mientras que cada una de las disciplinas artísticas contará con un coordinador específico y el cronograma formativo iniciará formalmente el primer martes de junio con el ítem Fotografía.

Los talleristas designados para el ciclo actual son Luz Belén Sartori en Fotografía, Felipe Tijera en Música, Guillermina Benetti en Arte Urbano, David Benedetti en Danza, Emilce Berghella en Audiovisual, Elisa Bocalandro en Letras y Maira Yedro en Teatro.

Una de las principales novedades de la edición 2026 de Guale Joven, articulada tras una convocatoria abierta, es la incorporación formal de la figura del Guía Creativo. A diferencia de los coordinadores y talleristas de cada rubro, estos guías tendrán la función específica de brindar un acompañamiento cercano, técnico y pedagógico a cada uno de los grupos de estudiantes inscriptos.

Este rol busca potenciar las capacidades expresivas de los jóvenes, facilitar el proceso de producción de las obras y asegurar canales de comunicación eficientes entre los cursos y el equipo organizador durante los meses que demande el certamen.

Las planillas de inscripción, tanto para Guía Creativo como para participar de Guale Joven, se encuentran disponibles y los interesados podrán retirarlas o realizar consultas en las oficinas de del Área de Juventud ubicada en Gervasio Méndez 1.104, de lunes a jueves de 8 a 16 horas, viernes de 8 a 14 o comunicarse al 3446-516675.