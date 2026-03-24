La exposición tuvo lugar en la Casa De Deken y llevó el nombre de “Mujeres de Nuestra Memoria”. A pesar de las condiciones climáticas que obligaron a realizar algunos ajustes en la dinámica prevista, una gran cantidad de público acompañó la jornada.



Luis Castillo, subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud destacó: “Es un placer poder homenajear a estas mujeres que constituyen la identidad de nuestra ciudad, su historia y su cultura”. Asimismo, felicitó al equipo del Museo de la Memoria Popular, integrado mayormente por mujeres, resaltando su compromiso, trabajo y dedicación.

La propuesta invitó a recorrer la memoria local a través de la representación teatral, a cargo de Belén Barreto y con la actuación de Marcela Reynoso, en la que encarnaba a seis mujeres y colectivos femeninos que dejaron huella en distintos ámbitos:

* Dolores Irazusta de De Deken, destacada benefactora.

* Las trabajadoras del Frigorífico Gualeguaychú, conocidas como “fabriqueras”.

* Las trabajadoras de la salud en el contexto de Malvinas.

* Ana Etchegoyen, maestra y poeta.

* Aurora Molina de Fraccarolli, Madre de Plaza de Mayo.

* Gerónima Sofía Alegre, “la Yuyera”.

Durante el evento, el público pudo recorrer una muestra fotográfica dedicada a cada una de las homenajeadas, permitiendo profundizar en sus historias y aportes a la comunidad.

Además, se contó con la participación de la artista plástica Agustina Lescano, quien realizó una pintura en vivo y expuso obras vinculadas a la resistencia de las mujeres, utilizando diversas técnicas y materiales. La obra realizada fue sorteada entre los asistentes.

El cierre del evento estuvo a cargo de la cantante Brisa Rodríguez, quien brindó un emotivo repertorio musical que coronó una jornada cargada de reconocimiento.