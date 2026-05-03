ANOCHE EN LA CASA DE DEKEN
Presentaron las obras ganadoras del Certamen Literario Municipal 2025
Con la participación de las autoras Marta Ledri y Ana María Papes, se desarrolló una jornada que reunió a autoridades, jurado y público en torno al quehacer literario local.
Anoche, la Casa De Deken fue sede de una jornada literaria en la que se presentaron las obras ganadoras del Certamen Literario 2025. La actividad reunió a integrantes del jurado, autoras y público.
Participaron las escritoras Ana María Papes y Marta Ledri, quienes recibieron un primer premio compartido. El jurado estuvo integrado por Alejandro Bekes, Juan Meneguín y Miguel Ángel Federik. También asistieron el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, y el concejal Juan Pablo Castillo.
El encuentro comenzó con una presentación musical de Nene Bredle. La conducción estuvo a cargo de Luis Recalde.
Más de 40 personas asistieron a la actividad. En representación del jurado, Alejandro Bekes brindó una apreciación sobre las obras y destacó la calidad de ambas propuestas. Explicó que el premio se otorgó de manera compartida ante la imposibilidad de establecer una jerarquía entre dos trabajos de alto nivel y con voces diferenciadas.
Durante la jornada, Marta Ledri leyó un texto sobre el proceso de escritura de su obra “Definitivamente”. Ana María Papes se refirió a su libro “El secreto era esa lengua azul” y abordó su incursión en la poesía en relación con su experiencia en el ámbito educativo.
La actividad incluyó la firma de ejemplares y un espacio de intercambio con el público. Además, se anunció la próxima edición del certamen, correspondiente a 2026, que llevará el nombre “Prof. María Eugenia Faué” y estará orientada al género ensayo/monografía. La convocatoria oficial se difundirá en los próximos días.