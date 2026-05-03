Anoche, la Casa De Deken fue sede de una jornada literaria en la que se presentaron las obras ganadoras del Certamen Literario 2025. La actividad reunió a integrantes del jurado, autoras y público.

Participaron las escritoras Ana María Papes y Marta Ledri, quienes recibieron un primer premio compartido. El jurado estuvo integrado por Alejandro Bekes, Juan Meneguín y Miguel Ángel Federik. También asistieron el subsecretario de Cultura, Deportes y Juventud, Luis Castillo, y el concejal Juan Pablo Castillo.

El encuentro comenzó con una presentación musical de Nene Bredle. La conducción estuvo a cargo de Luis Recalde.

Más de 40 personas asistieron a la actividad. En representación del jurado, Alejandro Bekes brindó una apreciación sobre las obras y destacó la calidad de ambas propuestas. Explicó que el premio se otorgó de manera compartida ante la imposibilidad de establecer una jerarquía entre dos trabajos de alto nivel y con voces diferenciadas.

Durante la jornada, Marta Ledri leyó un texto sobre el proceso de escritura de su obra “Definitivamente”. Ana María Papes se refirió a su libro “El secreto era esa lengua azul” y abordó su incursión en la poesía en relación con su experiencia en el ámbito educativo.

La actividad incluyó la firma de ejemplares y un espacio de intercambio con el público. Además, se anunció la próxima edición del certamen, correspondiente a 2026, que llevará el nombre “Prof. María Eugenia Faué” y estará orientada al género ensayo/monografía. La convocatoria oficial se difundirá en los próximos días.