Durante la presentación de nuevas líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), realizada en el Parque Tecnológico Mirador Tec, en Paraná, el mandatario aseguró que el gobierno que encabeza utilizará "todas las herramientas" para lograr el objetivo de posibilitar la creación de empleo en el sector privado.

"Es por eso que somos la provincia que tiene más créditos del CFI", dijo, y refirió que recurrirá al Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer) y al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) "para apoyar que más empresas entrerrianas puedan acceder a créditos y ser competitivas en términos relativos frente a otras provincias o regiones".

Del mismo modo, reiteró ante la concurrencia: "No tenemos nada más importante que hacer que las empresas accedan a este beneficio, inviertan y generar empleo en el sector privado. Es la forma de cambiar una historia de la provincia de muchos años".

Nuevo arquetipo

A su vez, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó el potencial estratégico de Entre Ríos y planteó la necesidad de repensar el rol del Estado en el desarrollo productivo. Remarcó el objetivo de impulsar un cambio de paradigma en la gestión pública y subrayó que este enfoque se traduce en acciones concretas orientadas a la generación de empleo. "Estamos construyendo un Estado inteligente y eficiente, que acompañe al sector privado con un norte claro, que es la generación de empleo. Y esto no lo hacemos con discursos, sino con hechos concretos", indicó.

Asimismo, valoró el espacio de encuentro como una señal positiva para el desarrollo provincial. "Este encuentro es motivo de celebración porque habla del potencial que tenemos, de las ganas de crecer y de un sector privado que quiere desarrollarse, acompañado por un Estado presente que impulse ese proceso", concluyó el funcionario.

En último término, El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, coincidió en la premisa de promoción de empleo privado, para lo cual resulta clave impulsar la inversión. "En un país con una historia donde el financiamiento a la economía ha sido limitado, contar con herramientas que lo fortalezcan es fundamental", afirmó, subrayando la importancia de avanzar en sistemas de garantías que faciliten el acceso al crédito y valorando el rol del CFI como organismo que pone a disposición de las provincias instrumentos para ampliar estas posibilidades.

De la actividad participaron, además, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas; el secretario de Industria, Comercio y Minería, Catriel Tonutti; el coordinador de la Unidad Operadora Provincial del CFI, Marcelo Wechsler; el presidente de UIER, Gabriel Bourdin, funcionarios del CFI y empresas entrerrianas.