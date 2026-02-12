La edición 2026 fue lanzada formalmente este miércoles por la noche en el salón del Centro de Convenciones, escenario donde también se llevó adelante el sorteo correspondiente a la undécima edición masculina y la novena femenina.

La ceremonia incluyó la participación del presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol, Nelson Casis, quien resaltó el crecimiento y la consolidación del certamen, organizado de manera conjunta por la entidad liguista y la Dirección de Deportes de la Municipalidad.

De los tres homenajeados que les dan nombre a las distintas competencias, estuvieron presentes Stella Maris Brugna, histórica secretaria administrativa de la Liga, y Mario Lamas, ex gloria de Sud América. En tanto, Víctor Hugo Marchesini -el histórico exdefensor de Ferro y Boca Juniors- no pudo asistir debido a que reside en Buenos Aires, donde se desempeña como coordinador de las divisiones inferiores del club Tigre, aunque podría estar en la jornada inaugural para dar el puntapié inicial.

El comienzo de la Copa Gualeguaychú está programado para la semana que viene, pero en la presentación se dieron aún no dieron a conocer las fechas.

Sorteo de grupos

Copa Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini”

Grupo A

Juvenil del Norte

Central Larroque

Pueblo Nuevo

Grupo B

Sportivo Larroque

Central Entrerriano

Camioneros

Grupo C

Deportivo Gurises

Unión del Suburbio

Deportivo Urdinarrain.

Grupo D

Independiente

La Vencedora

Sud América

Grupo E

Cerro Porteño

Juventud Unida

Isleños Independiente

Grupo F

Club Social y Deportivo San Antonio

Sporting

Defensores del Sur

Grupo G

Juventud y Ferrocarril Unidos

Black River

Sarmiento

Grupo H

Juventud Urdinarrain

Atlético Sur

Defensores del Oeste

Copa Gualeguaychú femenina “Stella Maris Brugna”

Grupo A

Deportivo Urdinarrain

Cerro Porteño

La Vencedora

Grupo B

Independiente

Sarmiento

Defensores del Sur

Grupo C

Huracán

Unión del Suburbio

Sporting

Grupo D

Isleños Independientes

Juvenil del Norte

Juventud Unida

Copa Gualeguaychú femenina “Stella Maris Brugna”

Grupo A

Deportivo Urdinarrain

Cerro Porteño

La Vencedora

Grupo B

Independiente

Sarmiento

Defensores del Sur

Grupo C

Huracán

Unión del Suburbio

Sporting

Grupo D

Isleños Independientes

Juvenil del Norte

Juventud Unida