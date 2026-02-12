FÚTBOL MAYOR, FEMENINO Y SENIOR
Presentaron oficialmente la Copa Gualeguaychú 2026 en sus tres ediciones
El acto contó con la presencia de autoridades de la Liga Departamental de Fútbol, funcionarios municipales, dirigentes de los clubes y periodistas, entre otros protagonistas.
La edición 2026 fue lanzada formalmente este miércoles por la noche en el salón del Centro de Convenciones, escenario donde también se llevó adelante el sorteo correspondiente a la undécima edición masculina y la novena femenina.
La ceremonia incluyó la participación del presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol, Nelson Casis, quien resaltó el crecimiento y la consolidación del certamen, organizado de manera conjunta por la entidad liguista y la Dirección de Deportes de la Municipalidad.
De los tres homenajeados que les dan nombre a las distintas competencias, estuvieron presentes Stella Maris Brugna, histórica secretaria administrativa de la Liga, y Mario Lamas, ex gloria de Sud América. En tanto, Víctor Hugo Marchesini -el histórico exdefensor de Ferro y Boca Juniors- no pudo asistir debido a que reside en Buenos Aires, donde se desempeña como coordinador de las divisiones inferiores del club Tigre, aunque podría estar en la jornada inaugural para dar el puntapié inicial.
El comienzo de la Copa Gualeguaychú está programado para la semana que viene, pero en la presentación se dieron aún no dieron a conocer las fechas.
Sorteo de grupos
Copa Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini”
Grupo A
Juvenil del Norte
Central Larroque
Pueblo Nuevo
Grupo B
Sportivo Larroque
Central Entrerriano
Camioneros
Grupo C
Deportivo Gurises
Unión del Suburbio
Deportivo Urdinarrain.
Grupo D
Independiente
La Vencedora
Sud América
Grupo E
Cerro Porteño
Juventud Unida
Isleños Independiente
Grupo F
Club Social y Deportivo San Antonio
Sporting
Defensores del Sur
Grupo G
Juventud y Ferrocarril Unidos
Black River
Sarmiento
Grupo H
Juventud Urdinarrain
Atlético Sur
Defensores del Oeste
Copa Gualeguaychú femenina “Stella Maris Brugna”
Grupo A
Deportivo Urdinarrain
Cerro Porteño
La Vencedora
Grupo B
Independiente
Sarmiento
Defensores del Sur
Grupo C
Huracán
Unión del Suburbio
Sporting
Grupo D
Isleños Independientes
Juvenil del Norte
Juventud Unida
