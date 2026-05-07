Dicha iniciativa estará dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años de edad, residentes en la ciudad, que posean una idea de negocio, un emprendimiento en fase inicial o que busquen fortalecer uno ya existente. En tanto, será autoridad de aplicación de la misma la Subsecretaría de Cultura, Deportes y Juventud, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, de acuerdo a las características y objetivos específicos del programa, priorizando aquellas áreas con competencia en desarrollo económico, producción, juventud o innovación. Dicha autoridad será responsable de la planificación, ejecución, coordinación, monitoreo y evaluación de todas las acciones del Programa.

"Proyecta Joven" tendrá como objetivos: Brindar capacitación y formación: ofrecer talleres, cursos y capacitaciones en áreas clave para el desarrollo emprendedor, como plan de negocios, marketing, finanzas, gestión, innovación y habilidades blandas; Asesoramiento y acompañamiento: proporcionar mentorías y asesoramiento individualizado a los emprendedores en las distintas etapas de sus proyectos; Generar espacios de vinculación: promover la creación de redes entre emprendedores, la articulación con empresas, instituciones académicas y el sector público; Facilitar el acceso a recursos: informar y orientar sobre líneas de financiamiento, subsidios, microcréditos y concursos disponibles a nivel local, provincial y nacional; Promover la formalización: asesorar sobre los aspectos legales, impositivos y registrales para la formalización de los emprendimientos y fomentar la cultura emprendedora; entre otros.

Los ediles agregaron que para cumplimiento de los objetivos el programa podrá desarrollar acciones como la creación de una plataforma o ventanilla única de atención al emprendedor joven; la elaboración de un cronograma anual de capacitaciones y talleres; la implementación de un banco de mentores integrado por profesionales y emprendedores experimentados; la organización de ferias y rondas de negocios para la exposición y comercialización de productos y servicios; establecimiento de convenios con universidades, institutos técnicos y cámaras empresariales para complementar la oferta formativa y de asesoramiento; e incluir incentivos económicos, beneficios impositivos y acceso a líneas de crédito especiales.

Lesik y Rodríguez señalaron que “en la actualidad, los jóvenes enfrentan diversas dificultades para acceder a herramientas, capacitación y financiamiento para concretar sus ideas de negocio, por lo que entendimos que el gobierno local puede y debe articular esfuerzos para brindar un marco de apoyo integral a los jóvenes emprendedores, desde la capacitación hasta la vinculación con fuentes de financiamiento”.

“El emprendedurismo joven es una herramienta fundamental para dinamizar la economía local, promover la innovación y generar nuevas oportunidades de trabajo en la ciudad. Sabemos que muchos jóvenes de Gualeguaychú poseen ideas y proyectos con gran potencial, pero carecen del apoyo necesario para transformarlos en emprendimientos sostenibles. Y en ese marco, la creación de un programa específico para este fin permitirá organizar, sistematizar y potenciar las acciones de apoyo”, finalizaron.