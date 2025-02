Este miércoles 29 de enero, el director de la comparsa Papelitos, Juane Villagra, presentó formalmente al Concejo Deliberante de Gualeguaychú un proyecto que propone que el Museo del Carnaval del País pase a llevar el nombre de "Juancho Martínez" “como un reconocimiento a su invaluable contribución al Carnaval de nuestra ciudad”. “Asimismo, propongo que se disponga oficialmente que el Sr. Juancho Martínez sea considerado invitado de honor en todas las noches de Carnaval restantes de la edición 2025, como así también en los años siguientes, asignándole dos ubicaciones en el sector municipal conocido como ‘Casa Rosada’”, añadió en su solicitud.



Según señala Villagra en el documento, “el Sr. Juancho Martínez es un ícono del Carnaval de Gualeguaychú, cuyo legado trasciende generaciones”. Y reseña: “Reconocido como actor, transformista, modisto, integrante y director de comparsas, ha dedicado su vida a embellecer y enriquecer nuestra fiesta máxima. Su creatividad, carisma y compromiso han dejado una huella imborrable en la historia del Carnaval del País. Entre sus numerosos reconocimientos, se destaca haber sido declarado Personalidad Destacada de la Cultura por el Senado de la Provincia de Entre Ríos en el año 2023, reafirmando su importancia para la identidad cultural de nuestra región”.

Es por eso que argumenta: “Juancho Martínez no solo se ha ganado el respeto y la admiración de sus pares, sino también el cariño de toda la comunidad. Su contribución al Carnaval ha sido destacada en diversas notas periodísticas y entrevistas, donde él mismo ha expresado: ‘La fiesta no tiene estatus y nos pone igual a todos’. Este espíritu de igualdad y celebración colectiva es un reflejo del significado profundo de nuestro Carnaval”.

Y añade: “Esta solicitud, no es un capricho o pedido personal, creo hablar en nombre de toda la comunidad artística y carnavalera, solicitando este reconocimiento y honor en vida para nuestro querido ‘Juancho’”. Por último, la carta solicita que se tome en consideración y se someta a votación esta propuesta.

En diálogo con Ahora ElDía, el director de Papelitos brindó más detalles de esta iniciativa. “El Museo del Carnaval no tiene nombre y me pareció que el nombre más justo que puede llevar es el de Juancho. Escribí esa nota poniéndome a disposición para ampliar lo que sea necesario y solicitar que pase a ser un invitado de honor del Carnaval y no tenga que estar todos los años viendo si se lo invita o no, si va un familiar a buscarlo o no”, dijo.



Y contó: “Como carnavalero, parte de la admiración que tengo hacia él es por lo que ha sido, generado y sembrado. Un tipo totalmente vanguardista, que generó cambios muy grandes al Carnaval en su momento. También hay una escultura, que es la escultura de León, de la temática de Papelitos 2023, que obviamente era un homenaje a él. Está en el Museo, y cuando se donó fue con la condición de que no quede afuera, en la intemperie, para poder preservarla como escultura fija”.



“Ojalá este proyecto pueda tratarse pronto. Incluso sería ideal que se avance durante toda esta etapa de Carnaval”, concluyó.