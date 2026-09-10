Ante la Justicia ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se presentó una demanda colectiva contra la plataforma de servicios financieros Mercado Pago, en la cual cuestionan el cobro de intereses que consideran abusivos.

Según el cálculo de la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA), las tasas aplicadas superarían el 1300% anual. El planteo apunta a que la Justicia revise esos montos y determine si corresponde la devolución de sumas que, según la presentación, habrían sido cobradas de manera indebida.

La demanda fue impulsada por el abogado Diego Espasandín, fundador de ACFRA, ante la Justicia Nacional en lo Comercial, en el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires. Espasandín representa a las dos damnificadas en el reclamo contra Mercado Libre S.R.L., titular de la plataforma Mercado Pago. La causa quedó planteada en el fuero comercial, donde deberá analizarse el alcance de los intereses cuestionados y la eventual responsabilidad de la empresa.

Alcance del reclamo

De acuerdo con la asociación, la discusión no se limita a los dos casos que motivaron la acción. ACFRA sostiene que una eventual resolución favorable podría extender sus efectos a otros usuarios de Mercado Pago en situaciones similares. Según los registros de la entidad, serían aproximadamente siete millones los usuarios en Argentina que podrían quedar comprendidos por ese eventual alcance. Ese punto dependerá de lo que resuelva el tribunal sobre la procedencia del planteo colectivo o individual y sobre la forma de eventuales restituciones.

En declaraciones al stream Contra Ataque, Espasandín afirmó: “Esta demanda busca que se revisen los intereses cobrados por Mercado Pago durante los últimos tres años y que se restituyan aquellos montos que fueron cobrados indebidamente”. El abogado añadió que muchos consumidores recurrieron al crédito para afrontar situaciones económicas concretas y terminaron pagando costos financieros que consideran excesivos. Esa definición forma parte de los argumentos de la presentación, que ahora quedó en manos de la Justicia.

La resolución judicial deberá determinar primero si corresponde avanzar sobre el esquema de intereses cuestionado y, en ese caso, si existe base para ordenar devoluciones. El planteo también deja abierto el debate sobre el alcance de una eventual sentencia respecto de otros usuarios alcanzados por condiciones similares. Hasta que exista una decisión, el caso queda circunscripto a la denuncia presentada por ACFRA y a los dos reclamos que le dieron origen.