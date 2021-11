Presentaron una nueva obra artística frente a la laguna del Parque Unzué

Alejandro Beatrice, director de Espacios Verdes, también estuvo presente y contó que “la primera escultura tallada es un hermoso trabajo que realizó en un árbol Gustavo, un artesano que le dedicó muchas horas de trabajo a una obra sensacional. Es una muestra de una serie de trabajos que venimos trabajando, conversando, dando forma hace varios años. El objetivo fue generar elementos creativos en la ciudad para fomentar la creatividad de nuestros artistas, darle un poco más de potencialidad”.

alejandro beatrice.jpg

“Una de esas ideas la plasmamos en este tronco caído frente a la laguna del Parque Unzué. Es el tronco de un eucaliptus que se cayó en una tormenta en 2017 y que cumplió su ciclo como verde. Ahora, como árbol caído va a cumplir un nuevo ciclo para los chicos y para toda la sociedad. En función de estas obras ha salido un montón de charlas con artesanos y talladores que Gustavo nos ha presentado. También con los escritores en función de esta primera presentación para ver que podíamos hacer y de ahí nació la idea de poder tallar un banco que represente a uno o varios libros como ‘Gualeguaychú cuna de Poetas y Escritores’”, amplió el funcionario municipal.

Al evento asistieron personalidad de la literatura local, allegados y amantes del arte. Se adelantó que en breve se instalarán bancos-libros en distintos puntos de la ciudad.

obra laguna parque unzue escritores.jpg

Por su parte, el médico, concejal y escritor Luís Castillo señaló que “tenemos que tomar la marca ‘Gualeguaychú ciudad de los Poetas’ y ver como la intervenimos haciendo participar a otras ramas del arte, en este caso la escultura y el tallado. A partir de una idea que es universal como la de los Bancos-Libros, queremos analizar cómo le damos nuestro toque local y además, algo que decimos siempre, el simbolismo de que a partir de un árbol caído se puede generar una idea tan maravillosa”.

luis castillo.jpg

“Todos los que estamos acá, lo hacemos convencidos de que la cultura y el arte es clave para transformarnos cómo sociedad. Es una metáfora de la vida y de lo que tenemos como expectativa. Y que eso en un futuro nos identifique, además de como una ‘Ciudad de los Poetas’, una ‘Ciudad Protectora’, también como una ‘Ciudad del Arte’, en sus diferentes manifestaciones. Queremos que todo sea participativo. Esto no es patrimonio de nadie. Hay varios modelos a estudiar y además estamos viendo cómo se implementan los bancos”.

Gustavo Van Zandwehge, el artesano que trabajó en base a motosierra el tronco caído, brindó detalles de su obra. “El trabajo se realizó en un eucaliptus colorado que se cayó en 2017, después de una tormenta de viento. Acerqué una carpeta con la propuesta para trabajar en los árboles caídos, y en este 2021 me llamó Alejandro Beatrice, quien me dijo que si me animaba a encarar el trabajo. En esta obra tratamos de representar a la fauna (animales terrestres, aves y peces) en el frente que da a la laguna y en el otro, un circuito para que los chicos puedan jugar”.

Gustavo van Zandweghe.jpg

“La idea es la de retratar la fauna del Parque Unzué y de la Región, además de quien visite el lugar se pueda llevar una foto que recuerde la belleza de esta zona”, continuó.

“Básicamente se trabajó con una motosierra con la cual realicé los cortes gruesos, inclusive las letras que dicen Gualeguaychú, y una serie de herramientas para el trabajo más fino, detallado. Se trata de una madera muy dura, no quedando otra forma de trabajar que con una motosierra, herramienta con la que haces el boceto, luego la afinas con amoladora y disco de flap”, detalló.

Contó que el trabajo le demandó cuatro meses y que ahora está abocado en otro proyecto: “La idea es que los chicos se desconecten un poco de todo lo que es computadora, celular, tablet e interactúen con la naturaleza y se interesen por la misma. Que estén en contacto con la madera, la tierra, el juego inocente, la aventura y demás”.