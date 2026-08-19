El presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, advirtió que el uso de las tarjetas de crédito atraviesa un límite debido al deterioro de la capacidad de pago de los consumidores y señaló que los bancos están restringiendo el financiamiento ante el aumento de la morosidad.

“El uso de la tarjeta de crédito está agotado: la gente no puede pagar el mínimo”, afirmó Cuattromo durante una entrevista exclusiva con “Serrucho Económico”, el streaming de Ahora Play.

El titular del Banco Provincia sostuvo que “los bancos cierran la puerta y no dan más crédito por la crisis de deuda” y explicó que la entidad que conduce evita ampliar el financiamiento a tasas elevadas para no profundizar los problemas de incumplimiento.

“No damos crédito a una tasa del 300% para no agravar el problema de la morosidad”, señaló Cuattromo, quien agregó: “No veo que el crédito se sostenga, la prima de riesgo es grande”.

En ese sentido, el presidente del Banco Provincia consideró que “el problema de morosidad es de política económica” y vinculó el deterioro del crédito con la evolución del consumo en la provincia de Buenos Aires.

Cuattromo indicó que el consumo bonaerense “viene cayendo de forma sostenida en los últimos dos años” y destacó el desempeño de Cuenta DNI como una de las principales herramientas que actualmente permiten sostener las operaciones.

“Hoy la que sostiene es Cuenta DNI, es el único dispositivo que tiene crecimiento en el consumo”, afirmó, y explicó que ese comportamiento responde, en parte, a la estrategia de promociones impulsada por el banco, aunque también lo vinculó con el agotamiento del financiamiento mediante tarjetas. “Probablemente esté agotado el ciclo de pago con tarjeta”, sostuvo.

Al analizar el comportamiento del consumo, Cuattromo señaló que los rubros que muestran mayor crecimiento están relacionados con el pago de servicios y gastos esenciales, como las facturas de electricidad y gas y la compra de combustible.

En contraste, precisó que las mayores caídas se registran en restaurantes, esparcimiento y turismo, sectores particularmente vinculados al consumo no esencial.