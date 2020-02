Presión fiscal: Cambiemos se sumó a las críticas del Centro de Defensa Comercial

Se da en el marco de una creciente disconformidad de los contribuyentes por un aumento en las tasas y por la nueva aplicación de la sobretasa de terrenos baldíos dentro del ejido urbano.

Planta política y Parque del Sol

Por otra parte, desde la oposición señalaron dos hechos relacionados al gasto público, señalan que “existe un desmesurado crecimiento del funcionariado político tanto en la gobernación como en la Municipalidad” y advierten que “el gobierno local, en medio de la emergencia económica y social declarada por ley nacional, compró una playa de dudosa utilidad y dilapidó fortunas en contrataciones de artistas”, en clara referencia a los pagos por la Fiesta del Pescado y el Vino.

“La administración provincial ha fundido el sistema jubilatorio, no para de colocar en cargos políticos a sus amigos, y se enfrenta a una abultada deuda generada por sus propios y sucesivos gobiernos. También suspendió la baja de impuestos provinciales acordada en el gobierno nacional anterior. Así, castiga a quienes producen y trabajan, a los jubilados y a los empleados públicos. No hay sueldo que resista semejante barbaridad. No hay bolsillo que aguante”, cuestiones desde Cambiemos.

Finalmente, indican que en el caso de Gualeguaychú la situación se agrava por la imposición de sobretasas que, “bajo la excusa de evitar la especulación inmobiliaria, provocó un descomunal aumento de las tasas que alcanzan valores que son insultantes, confiscatorios e inconstitucionales. Hoy, los contribuyentes vemos el desastroso resultado de estas acciones, que no son errores ni efectos no queridos, son el resultado concreto de no escuchar ni dialogar. De actuar de espaldas a la gente, buscando con desesperación recaudar para la caja del estado sin importar las consecuencias”.

Pedido de derogación

Para concluir con la crítica pública, desde Juntos por el Cambio señalaron que observan “azorados cómo se gobierna con déficit, deuda y un exorbitante aumento del gasto público. Todo ello en medio de una tremenda inseguridad y el desenfreno del narcotráfico”.

“Desde los partidos que integran Juntos por el Cambio llamamos a los gobernantes a deponer actitudes soberbias y sectarias y a derogar las ordenanzas y leyes que provocan estos aumentos en tasas e impuestos y a discutir una nueva normativa. Pedimos diálogo con los representantes políticos y sectoriales de la sociedad, la producción y el trabajo para gobernar escuchando y teniendo en cuenta a los contribuyentes, quienes aspiramos a que se nos considere como ciudadanos a los cuales se nos debe respeto”, finaliza el documento firmado también por la UCR, el PRO, el GEN y el Nuevo Espacio.