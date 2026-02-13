Hasta el momento, la temporada 2026 registró un mayor movimiento turístico en comparación al verano pasado, en el que la actividad hotelera y gastronómica sufrió una merma considerable a causa de la crisis. Este año, la situación pareciera ser más favorable. En ese sentido, durante una entrevista radial en Ahora Cero, Adrián Romero, director de Turismo Municipal, aseguró que “Gualeguaychú está en el top 10 de las ciudades más visitadas del país”, alegando que se debe a la fuerte campaña de difusión que se lleva a cabo en diferentes medios y plataformas. “Los fines de semana se lo ve, aunque es un movimiento que cae en los días de semana”, admitió.

Por su parte, Agustín Rosado, de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Gualeguaychú, también compartió en el mismo medio sus expectativas al respecto. Siendo mitad de semana, Rosado ya advirtió que la ciudad presentaba “un nivel de reserva altísimo”. “Creo que la mayoría de los lugares ya no tienen lugar. Es muy loco lo que está pasando, porque muchos tienen estadías cortas, de dos días, y después vuelven a completar dos días más. Hay un nivel de consulta altísimo. Así que tengo esperanza de que sea un fin de semana superador con respecto al del año pasado, que fue muy tranquilo”, expresó.



Y agregó: “Me parece que el fin de semana de Carnaval siempre le vino bien a Gualeguaychú. Creo que mucha gente se estuvo guardando para esta fecha. El fin de semana anterior, que uno por ahí esperaba ver el Carnaval estallado, no lo estuvo. El nivel de concurrencia fue fantástico igual, pero creo que muchos se estuvieron guardando para este fin de semana. Para aprovechar y estar un par de días más”.



En cuanto al nivel de reservas para el fin de semana largo, Romero indicó que a comienzos de la semana la ciudad ya registraba un 92%, con lo cual -al igual que Rosado- estimó que la ciudad estaría ocupada en su totalidad. La misma impresión tuvieron distintos prestadores turísticos con los que conversó Ahora ElDía, a fin de tener un panorama más completo de cómo ha sido la actividad del sector hasta el momento y qué nivel de ocupación hotelera esperan para los próximos días.



“La temporada para la hotelería fue mucho mejor que la del año pasado. Si bien ninguna va a superar las temporadas en que teníamos la presencia de uruguayos, se trabajó bastante mejor que el año pasado”, señaló Marisa Yabrán, del Hotel Aguay.



Y contó: “Para este próximo fin de semana ya tenemos el hotel completo con reservas. Y si tuviéramos el doble de habitaciones seguramente las llenaríamos, porque desde el primer sábado de enero, con las primeras imágenes del Carnaval, ya tuvimos consultas para este fin de semana largo. Incluso hay muchas personas que piden habitación sólo para la noche del sábado, por ejemplo, como si quisieran venir al Carnaval y volverse; es decir, estar en Gualeguaychú una sola noche, y no como una salida de todo el fin de semana. También hay muchas consultas para venir sólo el viernes. Estimamos que son personas que quieren cruzar al Uruguay temprano”.

Siguiendo sus suposiciones, Yabrán estimó que la ocupación hotelera “va a rondar el 95% o 100% en prácticamente todos los establecimientos”. “Creemos que nosotros vamos a estar en ese porcentaje de ocupación, aunque siempre alguna reserva puede fallar. Pareciera que va a ser un fin de semana muy bueno. Esperemos que el clima no juegue una mala pasada, que ha sido tan benévolo con respecto a la lluvia en Gualeguaychú todo el verano. Estamos expectantes y esperando que sea un buen fin de semana para todos”, expresó.



Por su parte, desde la Posada Las Aguas, ubicada en el Camino de la Península, coincidieron en destacar esta temporada en comparación a la del año pasado, la cual calificaron como “la peor de la historia en los 15 años que llevamos trabajando”. “En enero estuvimos casi en un 80% de ocupación. Siempre cuesta más durante los días de semana, pero pudimos trabajar bien”, contaron, e indicaron que para este fin de semana largo se encuentran casi completos.



Sin embargo, la tendencia se repite para los días que siguen al feriado de Carnaval: “Vemos que después se cae un poco la ocupación para los días entre semana”. Otro complejo de la Península consultado fue el glamping Biguá, sus dueños también resaltaron la mejoría que tuvieron este año: “Desde nuestra experiencia, esta temporada fue más positiva que la del 2025, que fue muy mala. Notamos muchas consultas y reservas de último momento: estadías que se resuelven en la misma semana o en los días previos al fin de semana, como escapadas de último momento”, describieron.



Y observaron: “Durante enero, la cantidad de consultas y de turistas puede ser un poco menor a la de febrero, pero se dan estadías más largas, con un promedio de 4 noches, eligiendo a Gualeguaychú como destino de vacaciones. En cambio, en febrero, el llamado ‘mes fuerte’ para la ciudad, las consultas aumentan, pero son por lo general para hacer una escapada de fin de semana, de una o dos noches, y hay una fuerte merma en los días de semana”.



Respecto a este fin de semana largo, comentaron que, si bien su complejo se encuentra con las reservas completas, “las consultas fueron mucho menores en comparación a los fines de semana largos de Carnaval de años anteriores”.

Por otro lado, desde el hotel de campo Bolacua, manifestaron que, si bien el fin de semana largo de Carnaval no representa para ellos “una variación significativa en la dinámica de ocupación”, dado que trabajan “únicamente con paquetes semanales y estadías con todo incluido”, sí indicaron que en esta temporada de verano han mantenido niveles de ocupación del 100%. “Nuestros huéspedes no llegan puntualmente por el evento de Carnaval, sino que eligen Bolacua como destino de vacaciones familiares, priorizando la experiencia integral que ofrecemos”, apuntó Andrea Rodríguez, una de sus titulares. Y añadió: “De cara a marzo, las proyecciones también son muy positivas, con un nivel de reservas que anticipa un mes de excelente desempeño”.



Prevención y organización de cara al fin de semana XXL



En la previa a la llegada de un gran número de turistas, el Gobierno de Gualeguaychú presentó en la mañana del viernes el operativo integral de seguridad, “dispositivo que ya se encuentra en marcha y que articula fuerzas de seguridad y áreas municipales ante el importante movimiento de vecinos y visitantes previsto para estos días. El operativo integrado tiene como misión central cuidar al visitante y al turista, proteger el ambiente y preservar los espacios públicos, garantizando condiciones de orden, seguridad y convivencia durante todo el fin de semana”, describieron desde la prensa municipal.



La presentación se realizó en la Plaza Almeida (ex Plaza Colón), sobre la Costanera. Del acto participaron el intendente Mauricio Davico, el jefe de Gabinete Luciano Garro y el responsable de la Agencia de Seguridad Esteban Izaguirre, junto a representantes de la Policía de Entre Ríos, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. También estuvieron presentes autoridades del Hospital Centenario Gualeguaychú, dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos; de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad; y de la Subsecretaría de Protección Civil e Inspección General.

Durante la presentación, el intendente destacó la predisposición de cada una de las fuerzas y el trabajo conjunto sostenido en el tiempo. “Es importante recalcar la estrecha colaboración de las fuerzas. Para mí es un honor, como intendente, poder hacer este tipo de acciones y trabajar como lo venimos haciendo en todo este tiempo”, expresó.



El operativo contempla la actuación coordinada de las fuerzas nacionales —Gendarmería, Prefectura y Policía Federal— y provinciales, en articulación con personal municipal de Tránsito, la Agencia de Seguridad, el sistema sanitario y las áreas de control. Cada institución interviene dentro de su jurisdicción y, ante contingencias de mayor magnitud, se dispone el acompañamiento conjunto.



Según informaron, en el marco de las actividades previstas, el Ejército Argentino montará un stand informativo el domingo, entre las 15 y las 20 horas, en Plaza Almeida. Allí se brindará asesoramiento sobre la inscripción de voluntarios, las modalidades de incorporación y las distintas oportunidades de formación dentro de la fuerza, además de ofrecer información institucional y exhibir vehículos para que la comunidad pueda conocer de cerca el equipamiento y el trabajo que desarrolla el Ejército.



Asimismo, se reforzarán campañas preventivas vinculadas al conductor designado y a la responsabilidad al volante, junto con controles orientados al cumplimiento de las normas vigentes.