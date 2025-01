Pese a que desde el Consejo Mixto de Turismo de Gualeguaychú destacaron que la ocupación fue del 84% durante la segunda semana de enero, hay prestadores que no comparten el optimismo del ente y su titular, Fernando Zubillaga, quien había planteado que “con la segunda noche de carnaval y con playas completas, la ciudad recibió a miles de turistas que disfrutaron de la costanera, la gastronomía, las cervecerias, los restaurantes, los shows en vivo, las termas, los viñedos y los paseos en el río, además de la tranquilidad y seguridad que brinda Gualeguaychú. Venimos con buen comienzo de temporada y va a seguir mejorando”.

Uno de esos casos que discrepan con los datos oficiales es el de la empresaria hotelera Marcela Ghiotto, quien administra un complejo de 13 cabañas con pileta y que además está junto al río. “El arranque fue difícil, sabíamos que iba a ser así por el tipo de cambio que tenemos, que se iban a ir para otros lados, pero no esperábamos que se nos complicara al punto tal de tener dificultades para llenar durante un fin de semana. Eso nunca nos había pasado. El sábado nos quedó una cabaña libre, mientras que el anterior dos”, contó Ahora ElDía, y comparó que “nosotros estábamos acostumbrados a estadías mínimas de 3 noches, y a estar siempre llenos”.

Consultada por las apreciaciones de Consejo Mixto de Turismo acerca de la primera quincena, sostuvo que no fue el caso de ellos: “Estuvimos muy lejos de esos números. Si yo tomo del 1 de enero al 13 estoy en un 57% de ocupación, si tomo el fin de semana si puedo estar en un 85% o 90%, pero de lunes a viernes tuve un 40% la primera semana y un 27% esta última”.

“Vivimos mucho de la estacionalidad y tenemos que mantener una estructura durante todo el año. El año pasado nos tocó tener que arrancar la temporada con una inundación que nos provocó pérdidas millonarias”, acotó Ghiotto, y remarcó que “no pensé que iba a ser tan difícil la temporada, y mi perspectiva para lo que viene no es buena porque yo tenía niveles de reserva que en la actualidad no tengo ya que es de apenas el 30% para lo que resta del mes. Lo ciertos es que las personas van viendo qué hacer en el día a día y son pocas las consultas que realizan”.

Sobre si es un fenómeno que se replica en todos los complejos, planteó que “yo he hablado con los dueños de algunos complejos que están en el camino a Ñandubaysal a los cuales les está yendo bien. Y algunos vecinos también me dicen lo mismo, pero al mismo tiempo he hablado con muchos otros que indican que están igual que nosotros o inclusive peor. Imaginate que yo tengo una hectárea y media frente al río con pileta, y hablo con los hoteleros del centro y no tienen turistas que están de paso. También he hablado con los gastronómicos y todos ven la misma realidad: no es la Costanera de otros años”.

En este sentido, el empresario gastronómico Agustín Rosado comentó a Ahora ElDía que “la realidad es que ha sido una quincena complicada. Los mediodías han sido preocupantes, aunque a la noche se trabaja mejor, o mejor dicho normal. Y el fin de semana levanta un poquito, pero hasta ahora es una temporada tranquila. Siempre hay esperanza de que repunte, pero entre semana realmente no hay nadie”.

“Por el tipo de cambio muchos argentinos se fueron afuera y también tiene que ver la crisis que se vive en Argentina, pero nadie se imaginaba algo así. Entre semana es desolador, y hay turistas que vienen sólo los sábados porque Gualeguaychú sigue siendo Carnaval dependiente. No puede faltarnos porque ya queda muy en evidencia este hecho”, postuló el gastronómico.

“Ha sido complicado para todos, siempre aclarando que venimos de dos años brillantes y que nos permitió a muchos abrir un paraguas para aguantar esta situación”, concluyó.

Otros actores económicos que dependen del turismo son los prestadores de servicio, sobre todo aquellos vinculados directamente con el esparcimiento. Felipe Tommasi, quien ofrece paseos náuticos que parten desde la Playa del Puente y recorren el río Gualeguaychú, aseguró que “el termómetro del privado es distinto, los números de la ocupación hotelera no reflejan exactamente el movimiento turístico. Podemos tener lugares ocupados, pero los que vienen no salen ni a comer ni a hacer excursiones. Muchos compran directamente en los supermercados, y realmente el consumo per cápita no es muy grande”.

“Históricamente, la primera quincena de enero es la más floja de la temporada, a diferencia de la costa atlántica o Punta del Este. Nuestro fuerte siempre es febrero, por eso las fichas están apuntadas ahí. Pero más allá de este hecho, he hablado con prestadores y no casi todos consideran que la 2025 no es una temporada fuerte. Este segundo fin de semana fue muy flaco”.

“Hoteles de primera categoría quedaron con habitaciones libres un sábado de Carnaval; y a mí me pasó este domingo a la tarde por primera vez en 20 años que no vendí ningún boleto para un paseo, eso demuestra que no hay consumo. Hay una tendencia de que se quedan en el lugar de alojamiento y recién a la tarde salen a la playa, para gastar lo menos posible”, describió el prestador.

Finalmente, observó que “ahora los que pueden salir de vacaciones eligieron irse al exterior, y el resto por ahí se hace una escapada de 1 o 2 días, está más bajo que otros eneros”.