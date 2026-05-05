En la jornada de ayer se llevaron adelante dos allanamientos en la ciudad , en el marco de una investigación por una presunta red de trata de personas con fines de explotación sexual.

Las medidas fueron dispuestas por el titular del Juzgado Federal local, Hernán Viri, quien ordenó los procedimientos en dos domicilios donde operaría la organización.

Como resultado de los operativos, se logró rescatar a una mujer que era víctima de explotación. La misma fue puesta a resguardo y quedó bajo la asistencia de profesionales especializados.

Además, se concretó la detención de un hombre vinculado a la causa. Durante los allanamientos, las autoridades también secuestraron documentación de interés para la investigación, material estupefaciente y teléfonos celulares, que serán sometidos a peritajes.

La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.