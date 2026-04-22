La Gendarmería Nacional realiza un operativo en el Hospital San Roque de Paraná en el marco de la investigación que se inició tras el hallazgo de un envío ilegal de fentanilo en Puerto Madryn. El caso destapó una red de desvío de medicamentos de uso estrictamente médico hacia el consumo ilegal.

El jueves pasado, una encomienda proveniente de Paraná fue interceptada en la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn. En su interior se encontraron 50 ampollas de fentanilo líquido y 10 frascos de remifentanilo en polvo. El destinatario fue detenido en el lugar, lo que permitió reconstruir el recorrido del paquete hasta su punto de origen en Paraná.

A partir de esa pista, las delegaciones de Rawson y Paraná de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos de la Gendarmería coordinaron allanamientos en domicilios vinculados al remitente, un profesional de Paraná. Allí se incautaron 148 frascos de propofol, 90 ampollas de morfina, 50 ampollas de fentanilo, 25 frascos de ketamina, 15 frascos de remifentanilo, además de documentación, armas, municiones y una importante suma de dinero en pesos, dólares y reales.

Según informó Ahora, la sede fiscal federal descentralizada de Rawson, junto a efectivos de Gendarmería y la policía provincial, “avanzaron en una investigación sobre traslados de medicamentos de alto poder anestésico y narcótico”. La coordinación interprovincial permitió frenar el desvío de sustancias de alta peligrosidad, cuyo uso fuera del ámbito médico representa un grave riesgo.

El operativo en el Hospital San Roque de Paraná se suma a las medidas adoptadas para esclarecer el origen y la magnitud de la red de distribución ilegal de anestésicos y narcóticos.