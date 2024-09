El diputado provincial del PJ y ex intendente de la ciudad, Juan José Bahillo, estuvo esta mañana en comunicación telefónica con Ahora Cero. Entre otras cosas, Bahillo se refirió a la incógnita que sembró el anuncio del Presupuesto 2025 por parte del Presidente Javier Milei respecto a un incremento del 108% previsto en la recaudación estatal a través de los derechos de exportación, comúnmente conocidos como retenciones.



“El Gobierno tiene que explicar cómo llega a ese número en el año en curso. Durante el 2024, se va a cerrar estimativamente con casi $5,5 billones de pesos de recaudación por derecho de exportación. En el Presupuesto 2025 está previsto que el año que viene se recauden $10,9 billones de pesos", advirtió en primer lugar, aclarando que “las retenciones están ajustadas al dólar, así que acá no podemos meter a la inflación”.



“¿Cómo piensa el Gobierno llegar de $5,4 billones -exactamente- a $10,9 billones? En principio hay una devaluación del valor del dólar prevista en el Presupuesto de alrededor del 18%. Después va a haber un crecimiento las exportaciones en energía. Ya se está exportando GNL y se va a exportar aún más. Esa mayor exportación de gas va a permitir un ingreso adicional, un incremental de $1.000 millones, más o menos. Con eso, estimamos que el número será $7,5 billones, pero para llegar a $10,9 billones están faltando $3,5 billones”, calculó.



Y expresó: “¿De dónde van a salir? O el Gobierno sube los derechos de exportación, que lo tiene que hacer por ley, lo cual -también para no generar incertidumbre y miedo innecesario- lo veo muy difícil; o amplían e incorporan el sector Industrial o las economías regionales, que también lo veo difícil. El Gobierno tiene que dar respuesta. Hay $3,5 billones que no sé de dónde van a salir. O bien, el presupuesto tiene números que son inconsistentes y no reflejan la realidad”.



El diputado provincial puso de manifiesto esta observación a través de su cuenta oficial de X (@JuajoBahillo) en un hilo generado este lunes.



El presupuesto 2025 de Milei: un plan sin trabajadores ni industria. En su presentación, el presidente no mencionó ni una sola vez el trabajo, la producción, los trabajadores, la industria o el comercio exterior. — Juan José Bahillo (@JuanjoBahillo) September 16, 2024



