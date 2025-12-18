La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al Presupuesto 2026. El renovado Congreso, tras las elecciones legislativas de octubre, le dieron al oficialismo los votos necesarios para sacar adelante la normativa.

El texto se votó en general y luego por capítulos, un escenario que logró imponer La Libertad Avanza al inicio de la sesión, mientras los opositores pretendían votar por artículo.

La votación en general terminó con 132 afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones.

Cómo votaron los legisladores entrerrianos



Beltrán Benedit, Andrés Ariel Laumann y Francisco Morchio de La Libertad Avanza acompañaron la norma, al igual que Alicia Fregonese (PRO) y Darío Schneider (Unión Cívica Radical).

Por la negativa votaron los diputados de Unión por la Patria: Gustavo Bordet, Marianela Marclay, Guillermo Michel y Blanca Inés Osuna.

Presupuesto 2026: el voto de los entrerrianos al polémico capítulo

El Capítulo XI del proyecto preveía las derogaciones de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, que aprobó este año el Congreso. La votación fue de 123 votos negativos, 117 afirmativos y 2 abstenciones.

Los entrerrianos votaron de la siguiente manera:

Afirmativo:

Beltrán Benedit, Andrés Ariel Laumann, Francisco Morchio (La Libertad Avanza y Alicia Fregonese (PRO)

Negativo:

Gustavo Bordet, Marianela Marclay, Guillermo Michel, Blanca Inés Osuna (Unión por la Patria)

Abstención:

Darío Schneider (Unión Cívica Radical)