El Gobierno busca firmar una victoria clave antes de que cierre el año: la media sanción en el Senado de la Nación. El debate comenzará a las 12 de este viernes y también incluirá la discusión del proyecto de Presunción de Inocencia Fiscal, que contempla una reforma del Régimen Penal Tributario y una declaración simplificada del Impuesto a las Ganancias.

La sesión promete ser extensa, dada la amplia cantidad de oradores con la que contará, ya que solo dos bancas no fueron ocupadas. En detalle, el debate legislativo será por capítulo y pondrá especial foco en dos de ellos de la ley de leyes: el 11 y el 30.

El primero de los mismos - que incluía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario - fue rechazado por la Cámara de Diputados la semana pasada.

Por su parte, el artículo 30 propone derogar normas que fijan mínimos obligatorios de inversión en educación, ciencia y tecnología, se convirtió en el eje de una discusión que amenaza con trabar el avance del proyecto.