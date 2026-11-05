En la sesión ordinaria llevada a cabo jueves 5 de noviembre, ingresó formalmente el proyecto de ordenanza correspondiente al cálculo de recursos y presupuesto de gastos para el ejercicio 2027, el cual prevé una asignación superior a los 105 mil millones de pesos destinados a la administración municipal, la obra pública y los servicios esenciales de la ciudad. El mismo será tratado en Comisiones Conjuntas.

Además, se aprobó la iniciativa del bloque de Juntos por Entre Ríos, que deja sin efecto las Ordenanzas n.º 12.238/2018 y n.º 12.718/2022, que destinan porciones del adicional de entre el 10 y el 15 por ciento aplicado a la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad al funcionamiento del Buró Productivo y al concurso Gualeguaychú Productiva, respectivamente.

Los fundamentos del proyecto señalan la necesidad de revisar los mecanismos de financiamiento establecidos en años anteriores y adecuarlos a las actuales necesidades de la ciudad, priorizando la disponibilidad de recursos para ejecutar obras que generen condiciones favorables para el desarrollo de las actividades económicas.

Durante la misma jornada, el cuerpo legislativo aprobó por unanimidad la declaración de interés municipal del 4.° Encuentro Internacional de Batucadas, Baterías y Pasistas, denominado "Encuentro Batuque", que se desarrollará los días 21 y 22 de noviembre con una amplia agenda de talleres, muestras y participación de referentes artísticos de distintas localidades.

Asimismo, se dio tratamiento al expediente ingresado a través de la herramienta de banca abierta por el ciudadano Wilfredo Larrivey, quien presentó un proyecto de ordenanza orientado a designar con el nombre "Profesor Guillermo Alfredo Nikodem" al Polideportivo Norte.

La iniciativa destaca su trayectoria como una de las figuras más trascendentes en la historia del deporte y la educación local, reconociendo su rol como impulsor de disciplinas como el rugby y el hockey sobre patines, así como su labor docente como primer rector del Colegio "Profesor Pablo G. Haedo".

Los fundamentos valoran su extensa trayectoria en la gestión pública, donde impulsó políticas destinadas a garantizar el acceso al deporte como un derecho comunitario y colaboró en la elaboración de normativas clave como la Ley Provincial y Nacional del Deporte.