Este martes por la mañana se desarrolló el último Consejo del Presupuesto Participativo 2025, correspondiente a la Zona 9, en la Biblioteca Popular Rodolfo García. El encuentro se llevó a cabo entre las 8:30 y las 10 h, con la participación de vecinos y la presencia de concejales de los distintos bloques políticos.

Con esta reunión se completó el proceso de análisis y aprobación de proyectos de todas las zonas, alcanzando un total de más de 300 iniciativas. Las propuestas reflejan el compromiso y la creatividad de los vecinos en la búsqueda de soluciones para sus barrios, con proyectos que abarcan, desde infraestructura y servicios, hasta actividades sociales, culturales y deportivas.

Cabe destacar que en esta cifra no se incluyen las iniciativas correspondientes al Presupuesto Participativo Joven 2025, recientemente lanzado por la gestión municipal. Este programa convoca a jóvenes de entre 13 y 27 años a diseñar y presentar propuestas para el bien común de la ciudad, actualmente en etapa de asambleas y elaboración de proyectos.

El acompañamiento de los concejales de todos los partidos otorgó un marco institucional y plural al encuentro, reafirmando el carácter democrático y participativo de esta herramienta de gestión que permite a la ciudadanía incidir de manera directa en el destino de los recursos municipales.

Durante la jornada se valoró especialmente el trabajo de las comisiones y de los equipos barriales, ya que cada proyecto es fruto del esfuerzo colectivo y del diálogo entre vecinos con distintas miradas y necesidades. Desde el Área de Participación Ciudadana se informó que en las próximas semanas se abrirá el proceso de solicitud formal para la puesta en marcha de cada iniciativa, garantizando que los recursos se destinen a las prioridades definidas por la comunidad.