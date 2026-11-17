El Área de Participación Ciudadana dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, convoca a los beneficiarios del Presupuesto Participativo 2026 para la entrega de materiales destinados a los proyectos de las zonas 1 a 6. La jornada se desarrollará este viernes 20 de noviembre, a partir de las 17 h, en el predio del ex Frigorífico.

Esta etapa de ejecución corresponde a una convocatoria que reunió un total de 432 iniciativas presentadas entre las nueve zonas de la ciudad y la línea de Presupuesto Participativo Joven. Las propuestas surgieron de comisiones vecinales, clubes sociales y deportivos, grupos de vecinos autoconvocados, asociaciones civiles, comunidades religiosas, merenderos e instituciones educativas de distintos niveles.

Entre los insumos solicitados para equipar espacios e instituciones barriales figuran materiales de construcción, cámaras de seguridad, aberturas, pintura, mobiliario, equipamiento deportivo, juegos de plaza y didácticos, equipos informáticos, electrodomésticos y canastos comunitarios de residuos.

Para llevar adelante estas obras y adquisiciones, la gestión de Gobierno destinó una partida de $730 millones, a los que se suman $23 millones asignados específicamente al Presupuesto Participativo Joven.

Como novedad operativa de esta edición, la etapa de evaluación incorporó visitas técnicas previas a los predios donde se proyectaron reformas edilicias y mejoras de accesibilidad. Dichas inspecciones permitieron verificar la viabilidad de cada pedido y ajustar los aspectos técnicos necesarios antes de su aprobación final.

Desde el Área de Participación Ciudadana manifestaron que se continúa trabajando en el acompañamiento y seguimiento de los proyectos correspondientes a las distintas zonas, con el propósito de facilitar su implementación y garantizar la continuidad de las iniciativas comunitarias.